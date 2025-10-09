Um colchão para verão e outro para inverno? Os dois! Este modelo reversível está a 136 euros

Este artigo pode conter links afiliados*

Ter um colchão adequado é mais importante do que muitas vezes pensamos. A maior parte das pessoas mantém o mesmo colchão durante mais de uma década, acumulando ácaros, bactérias e desgaste que prejudicam a qualidade do sono. Um colchão confortável e firme ajuda a coluna a manter-se alinhada e garante noites de descanso reparadoras. E não precisa de gastar uma fortuna — este modelo está disponível em vários tamanhos, desde 80x180 ou 90x180, passando por 140x200 e 150x180, até ao maior de 180x200.

Este colchão da Amazon é uma solução prática e confortável. Tem 20 cm de altura neste modelo de 140x200 e custa 136€, mas há versões mais altas se se preferir: 25 cm por 195€ ou 30 cm por 229€. O núcleo firme dá suporte à coluna, enquanto a camada viscoelástica torna o colchão confortável ao toque. Um utilizador descreveu-o assim: “É firme mas confortável, mantém a zona lombar direita sem incomodar, e a camada macia evita dores, mesmo a dormir de lado.”

Este colchão tem duas faces pensadas para diferentes estações. A face de inverno aquece e é muito agradável, enquanto a face de verão é mais fresca e ventilada. Não há grande complicação na preparação: “Abrir a embalagem, esticar os cantos e deixar descansar algumas horas foi suficiente para ficar perfeito”, conta um cliente. Outro acrescenta: “Mesmo sendo firme, para o meu peso e altura é ideal. A parte de cima e de baixo chegaram ao prometido e o colchão é muito cómodo.”

Para além do conforto, a entrega e o preço são pontos fortes. Fabricado em Espanha e com certificados de qualidade, o colchão combina preço acessível e fiabilidade — algo difícil de encontrar noutros colchões por este valor. Um cliente compara: “Os mais baratos em lojas físicas custavam 600€, e havia um de 2100€ que era muito parecido com este, que custou 240€. Excelente relação qualidade-preço.” Outro destaca a conveniência: “Leve, fácil de colocar no sommier, e depois de dois dias estava pronto a usar. Recomendo totalmente.”

