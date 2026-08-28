Mude já o colchão e diga adeus aos ácaros. Este é firme, tem dois lados para verão e inverno e custa 100 euros

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Há compras para a casa que mudam mais do que o espaço. Mudam a forma como começamos e terminamos o dia. Um bom colchão é uma delas. E o Dormio Esmeralda surge como uma oportunidade na Amazon a um preço mesmo simpático.

Com 21 cm de altura e um núcleo de espuma de alta densidade, este promete uma sensação de firmeza, mas que se adapta ao corpo. A camada de viscoelástica de alta densidade reage ao calor e à pressão, ajudando a distribuir o peso de forma mais uniforme e a reduzir a pressão em zonas como ombros, ancas e articulações.

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Um colchão que acompanha as estações

Uma das características mais curiosas do Esmeralda é o seu sistema reversível Duo-System. Em vez de ser simplesmente um colchão para o ano inteiro, tem duas faces pensadas para diferentes momentos.

De um lado, o tecido Stretch de maior gramagem procura proporcionar uma sensação mais quente, adequada aos meses frios. Do outro, a malha 3D AirFresh favorece a circulação do ar e uma sensação de maior frescura durante o verão.

É uma ideia simples, mas prática: virar o colchão consoante a estação e adaptar o ambiente de descanso sem complicações.

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Firme, mas com adaptação

A firmeza é outro dos pontos fortes deste modelo. O núcleo Flex-Core em espuma HR de alta densidade foi concebido para proporcionar suporte e ajudar a manter um alinhamento adequado da coluna. Ao mesmo tempo, a viscoelástica permite uma adaptação progressiva ao corpo, evitando aquela sensação de afundamento excessivo.

Para quem não gosta de colchões demasiado moles, mas também não quer dormir sobre uma superfície rígida, esta combinação pode ser particularmente apelativa.

Pensado também para o ambiente de descanso

A preocupação com a higiene está presente nos materiais e no sistema de ventilação. Segundo as especificações apresentadas, os tecidos têm tratamentos antiácaros, antibacterianos e hipoalergénicos, enquanto a ventilação procura ajudar a reduzir a acumulação de humidade e odores.

Os materiais são ainda certificados pela OEKO-TEX, e o colchão é fabricado em Espanha.

Outro detalhe pensado para a vida prática é a entrega: o Esmeralda chega enrolado e embalado a vácuo, facilitando o transporte até casa.

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E o preço?

É aqui que esta opção se torna especialmente interessante. Os valores indicados na Amazon variam consoante a medida, mas, no momento da consulta, encontravam-se nos seguintes preços para a versão de 21 cm:

90 cm: desde 76,24 € (90×190 cm)

140 cm: 117,91 € (140×190 cm)

160 cm: desde 133,16 € (160×190 cm)

Existe ainda a medida de 160×200 cm por 137,22 €.

Os preços e descontos apresentados podem naturalmente mudar, sobretudo quando se trata de uma oferta da Amazon.

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