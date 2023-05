“Coimbra tem mais encanto...": o momento mágico em que o vocalista dos Coldplay cantou em português

A banda britânica Coldplay levou ao “Paradise” as cerca de 50 mil pessoas que encheram praticamente o Estádio Cidade de Coimbra, na noite desta quinta-feira, naquele que foi o primeiro de quatro concertos, onde “deram” música ao longo de quase duas horas.

Chris Martin até cantou em português, num momento surpreendente e que já se tornou viral. Veja como foi mágico o momento em que todos se uniram para cantar “Coimbra tem mais encanto na hora da despedida...”:

Chris Martin e companhia subiram em palco às 21:30, numa altura em que o Estádio Cidade de Coimbra já se encontrava com as bancadas e o relvado praticamente cheios.

“Higher Power” ‘aqueceu’ os fãs, que se deixaram levar num jogo de luzes, proporcionado pelas pulseiras oferecidas à entrada do concerto.

“Paradise”, “The Scientist”, “Viva la Vida”, “Yellow” e “Fix You” foram alguns dos temas em que o público mais se ouviu, mas o momento da noite foi proporcionado quando a banda britânica fez um ‘bis’ a “A Sky Full os Stars”.

Chris Martin pediu aos fãs para desligarem os telemóveis e para se deixarem levar pelo espetáculo musical, mas também visual, que “pintou” o recinto de diferentes cores.

https://twitter.com/filipa_pc/status/1658984521935536131

Do público para o palco saltou ainda Lourenço, um fã que teve a oportunidade de acompanhar, ao piano, um dos temas da banda britânica.z

Ao longo do concerto, o vocalista da banda britânica pronunciou algumas palavras em português, para agradecer a presença do público, acabando por surpreender com a “Balada da Despedida”, em que garantiu que “Coimbra tem mais encanto na hora da despedida”.

Depois de mais alguns minutos de concerto, os elementos dos Coldplay despediram-se do público, que os brindou com uma calorosa salva de palmas.

Ao abandonarem o placo, deixaram uma mensagem num placard luminoso, onde se podia ler “Believe in Love”.

O Estádio Cidade de Coimbra volta a acolher quinta-feira, sábado e domingo, a banda liderada por Chris Martin, que juntará mais de 200 mil pessoas nos quatro concertos previstos.

A passagem pela cidade conimbricense marca o início da Music of the Spheres World Tour, que segue por Espanha, Itália, Suíça, Dinamarca, Suécia e Holanda, além dos espetáculos no Reino Unido (em Manchester e Cardiff).