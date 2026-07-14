Não é preciso abdicar de tudo: este "doce" ajuda a perder peso e a controlar o colesterol

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Os alimentos não servem apenas para matar a fome e alguns deles destacam-se pelo seu valor nutricional e pelos benefícios que trazem para a saúde. É o caso das tâmaras. Este superalimento tem vindo a tornar-se cada vez mais "famoso", graças às suas propriedades que podem ajudar a controlar o colesterol, promover a saciedade e até contribuir para a perda de peso.

De acordo com um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemistry, citado pelo 20 Minutos, consumir tâmaras depois do jantar poderá potenciar os benefícios da fibra presente neste alimento.

Ricas em hidratos de carbono naturais, fibras, vitaminas e potássio, as tâmaras vão muito além do seu sabor doce. Segundo o mesmo site espanhol, este fruto é também uma excelente fonte de antioxidantes, flavonoides (compostos que ajudam a combater a inflamação) e carotenoides, associados à proteção da saúde cardiovascular e da visão.

Um dos maiores destaques das tâmaras está no elevado teor de fibra. É precisamente esta característica que ajuda a regular os níveis de colesterol no sangue e a reduzir o chamado "mau" colesterol (LDL).

Mas as vantagens não ficam por aqui! Uma vez que combinam altos níveis de potássio e vitamina B3, as tâmaras podem contribuir para melhorar a concentração, o desempenho cognitivo e a clareza mental. Segundo a mesma fonte, estes nutrientes ajudam a retardar o desenvolvimento da doença de Alzheimer e a prevenir alguns casos de demência.

Apesar de serem um alimento relativamente calórico, as tâmaras têm um elevado poder saciante, o que faz delas uma boa opção para controlar o apetite entre refeições e evitar petiscar alimentos menos saudáveis. Além de serem uma opção prática para um snack ou lanche, as tâmaras também são uma alternativa natural para adoçar sobremesas e outras receitas, em substituição do açúcar refinado.

Há contraindicações no consumo de tâmaras?

Como acontece com qualquer alimento, o consumo de tâmaras deve ser moderado. Pessoas com problemas gastrointestinais devem evitar exageros, uma vez que o elevado teor de fibra pode estimular excessivamente o trânsito intestinal.

Já quem sofre de enxaquecas também deve consumir este fruto com alguma precaução. Isto porque as tâmaras contêm tiramina, uma substância que, em algumas pessoas, pode desencadear dores de cabeça, refere o site 20 Minutos.