Este é o alimento que deve comer depois de jantar se quer perder peso e controlar o colesterol

Há alimentos fazem muito mais do que simplesmente nos alimentar. Há um em particular, apelidado por muitos como um superalimento, que é altamente nutritivo e tem a particularidade de ajudar a perder peso e até a controlar o colesterol.

Se já se está a perguntar que alimento milagroso é esse, nós damos a resposta. Trata-se das tâmaras, um fruto muito versátil que pode ser comido como snack, num lanche ou até ser incorporado em receitas de doces para adoçar sem ser necessário pôr açúcar.

As tâmaras são uma excelente fonte de carboidratos, açúcares, vitaminas e potássio. Mas não é só. São também ricas em antioxidantes, em flavonoides – que reduzem a inflamação – e carotenoides – que reduzem o risco de problemas cardíacos e danos na visão, explica o site espanhol 20 Minutos.

Mas não é por isto tudo que esta fruta é famosa. O seu teor de fibras faz com que sejam muito boas a ajudar a regular os níveis de colesterol no sangue e a eliminar o mau colesterol.

Um estudo publicado no Journal of Agricultural and Food Chemestry, citado pelo 20 Minutos, refere que para se tirar o máximo partido dos benefícios da fibra na tâmara, esta deve ser consumida depois de jantar.

As tâmaras têm ainda mais benefícios para a saúde. Graças à mistura de potássio e vitamina B3 que contêm, melhoram a concentração, as capacidades cognitivas e a clareza mental, podendo ajudar a retardar o Alzheimer e a prevenir demência.

Apesar de ser calórico, é muito saciante, sendo por isso muito bom para controlar o apetite entre refeições.

Cuidados a ter no consumo das tâmaras

Como todos os alimentos, as tâmaras também têm algumas contraindicações, especialmente se forem consumidas em demasia.

Pessoas com problemas gastrointestinais não devem abusar do seu consumo, já que o alto teor de fibra estimula o processo digestivo.

Também quem sofre de enxaquecas deve ter cuidado ao consumir tâmaras, já que elas contêm triamina que poderá provocar dores de cabeça.