Descobrimos pastas de dentes Colgate a 1 euro. E por isso estão a vender-se a toda a velocidade

Este artigo pode conter links afiliados*

Estas são as Skechers mais vendidas da Amazon (e estão com um desconto irresistível)

Esta cobertura de estendal com aquecedor vai acabar com a roupa húmida que cheira a mofo

Este artigo pode conter links afiliados*

Se há algo que todos precisamos no dia a dia é de uma boa pasta de dentes. E quando essa pasta é da Colgate, ainda melhor; afinal, estamos a falar de uma das marcas mais reconhecidas do mercado. A Colgate Tripla Ação promete, como o nome indica, três benefícios num só produto: proteção contra cáries, dentes mais brancos e um hálito sempre fresco.

E o melhor de tudo? Esta pasta está a ser vendida a um preço absolutamente imperdível. Um pack de 6 embalagens de 75 ml por apenas 6,43 euros. Se fizer as contas, cada embalagem fica por pouco mais de 1 euro. É mesmo de aproveitar.

Adquira aqui o pack de 6 pastas de dentes

Porque é que vale a pena investir em quantidades maiores?

Pode parecer estranho comprar várias embalagens de pasta de dentes de uma só vez, mas quando se trata de um produto que usamos diariamente e sabemos que não tem prazo de validade imediato, faz todo o sentido. A longo prazo, comprar em quantidade permite poupar, evitando que tenha de voltar à loja frequentemente. Especialmente em tempos em que os preços não param de subir, estes pequenos gestos fazem uma grande diferença no orçamento familiar.

O que diz quem comprou o pack?

O pack de Colgate Tripla Ação conta com uma excelente classificação de 4,7 estrelas, com os clientes a elogiar tanto o preço como a qualidade do produto. "Preço, qualidade! Muito bom", afirma um dos utilizadores, enquanto outro partilha que "é um ótimo pack, para um produto que não preciso de forma urgente e que demoro muito a gastar, por isso posso comprá-lo assim e poupar bastante dinheiro". A pasta é ainda descrita como uma excelente opção para famílias, com uma cliente a afirmar: "Pasta dental para toda a família... qualidade Colgate, não faz falta dizer mais nada... FANTÁSTICA!!!". Outro utilizador comenta que "vale muito a pena pelo preço e pela qualidade", realçando a vantagem de adquirir o produto em packs.

Adquira aqui o pack de seis pastas de dentes

*Os produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.