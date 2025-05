Sim, são 12 pastas de dentes Colgate por 14 euros e estão a desaparecer

Este artigo pode conter links afiliados*

Campainha inteligente com 50% de desconto: veja e fale com quem está à porta, mesmo quando não está em casa

Há compras para a casa que valem mesmo a pena fazer por antecipação — principalmente quando se trata de algo que todos usamos, todos os dias. Esta pasta de dentes da Colgate, com sabor a eucalipto, combina o melhor da natureza com o cuidado que se espera de uma marca com décadas de confiança. E neste momento, está disponível num pack de 12 unidades por pouco mais de 1 euro cada. É o tipo de oferta que faz sentido aproveitar, seja para guardar durante os próximos meses, seja até para dividir com familiares ou amigos.

E é online que se encontram, cada vez mais, as oportunidades que realmente valem a pena — como esta promoção da Amazon, que está a oferecer 44% de desconto. A qualidade não se discute: o sabor é fresco e duradouro, a fórmula é natural e ajuda tanto a manter os dentes limpos, como a deixar a boca com uma sensação de frescura. Há quem diga mesmo que “é a que deixa o melhor sabor depois de escovar”.

Os comentários não deixam margem para dúvidas. “Excelente produto!” E ainda: “Deixa a boca limpa e fresca”, “um frescor especial e muito agradável”, “há anos que uso esta pasta, é uma das que mais me agrada”. Num formato familiar, económico e prático, esta é uma daquelas oportunidades simples que compensa agarrar. Porque há coisas que se usam todos os dias — e que não nos apetece comprar todas as semanas.

Adquira o pack de 12 unidades aqui

*Alguns dos produtos mencionados neste artigo foram selecionados de forma independente pela nossa equipa editorial. Se realizar uma compra através dos links incluídos podemos receber uma comissão. Esta parceria ajuda-nos a continuar a oferecer conteúdos de qualidade.