Lavar utensílios em madeira na máquina da loiça é um risco para a saúde. Saiba porquê

Se é daquelas pessoas que atira “metade” da cozinha para dentro da máquina de lavar loiça e nem pensa no que acontece durante o ciclo de lavagem, saiba que há muitos utensílios que não devem ser lavados assim. Só não estraga os próprios utensílios, como coloca a sua saúde e da sua família em risco.

Vamos entender os motivos: escreve o site House Digest que o ciclo de lavagem pode ultrapassar os 60 graus de temperatura, num ambiente fechado e extremamente húmido. Todos estes fatores são enormes inimigos dos utensílios de madeira. E é por isso que acaba com todos eles deformados, rachados e com sinais de desgaste.

Mas, além de estragar os utensílios, como estamos a ficar com a saúde em risco? “Bactérias podem infiltrar-se nas rachas e ser transferidas para os alimentos durante a preparação ou consumo”, explica o House Digest. Por isso, os especialistas recomendam: tudo o que seja de madeira na sua cozinha deve ser lavado à mão.

Lavar os seus utensílios de madeira à mão com detergente, água e uma esponja macia é eficaz para remover resíduos de comida e gordura após cada utilização. Uma vez lavados, é melhor secá-los com um pano em vez de os deixar secar ao ar. Se manchas ou odores persistirem deve optar por uma limpeza profunda. “Tal como não deve expor pisos de madeira a muita água, também não deve mergulhar os utensílios de madeira. A água pode infiltrar-se nos veios da madeira e causar apodrecimento”, refere o mesmo site especializado.

Os esfregões palha de aço também não são a solução, pois podem riscar a superfície da madeira e criar um ambiente favorável para as bactérias.

Sal e limão: a receita simples para tratar os objetos de madeira

Para desinfetar adequadamente os seus utensílios de madeira, só precisa de sal e limão, refere o House Digest. O sal atua como um abrasivo suave que remove a sujidade, enquanto o sumo de limão tem propriedades antibacterianas.

Polvilhe sal grosso nos utensílios de madeira e use meio limão como esfregão. De seguida, enxague com água morna e seque com um pano.

Para prolongar a vida de utensílios e tábuas, deve usar papel de cozinha humedecido com óleo próprio ou cera de abelha, aplicando a gordura em movimentos circulares. Atenção: azeite e óleo alimentar não servem para esta função.