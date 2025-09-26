Porque deve colocar sempre uma colher ao aquecer líquidos no micro-ondas

O aquecimento de líquidos no micro-ondas pode esconder um risco pouco conhecido: o sobreaquecimento da água. O jornal La Vanguardia explica que, embora os metais neste eletrodoméstico sejam muitas vezes associados a faíscas, uma colher de aço inoxidável dentro do recipiente pode, em determinados casos, evitar acidentes. Mas atenção: isto aplica-se apenas aos modelos compatíveis, que normalmente trazem um autocolante no interior com a indicação de que o procedimento é seguro.

O que é o sobreaquecimento

O fenómeno ocorre quando a água ultrapassa os 100 °C sem formar bolhas visíveis. À primeira vista, pode parecer que não está a ferver, mas encontra-se num estado instável. De acordo com a Autoridade Europeia para a Segurança dos Alimentos (EFSA), basta um ligeiro movimento ou contacto para libertar de forma súbita a energia acumulada, provocando uma “explosão” de vapor e água fervente. Isto pode acontecer dentro do micro-ondas ou, de forma ainda mais perigosa, no momento em que o recipiente é retirado, causando queimaduras.

A química Deborah García, citada pelo La Vanguardia, esclarece que, ao contrário da panela, onde o calor é transmitido por convecção e as bolhas sobem gradualmente, o micro-ondas aquece por radiação, alinhando as moléculas de água. Assim, a temperatura pode chegar aos 100 °C sem sinais visíveis de fervura. Este efeito é mais comum em recipientes novos e lisos, como chávenas de cerâmica ou copos de vidro, que dificultam a formação de bolhas de vapor.

Quando a colher pode ajudar

Colocar uma colher de aço inoxidável no interior do copo durante o aquecimento cria um ponto de nucleação, facilitando a formação de bolhas. O resultado é uma fervura controlada, que reduz o risco de explosões. É essencial, no entanto, que a colher seja de aço inoxidável simples, sem detalhes metálicos decorativos.

Há outras formas de reduzir o risco. Adicionar sólidos como açúcar ou café instantâneo antes de aquecer, ou até colocar um palito ou um pau de madeira, pode desempenhar a mesma função de evitar o sobreaquecimento.

Quando não deve usar a colher

Nos micro-ondas mais antigos, ou nos modelos que não indiquem compatibilidade com metais, a utilização de uma colher não é segura. O mesmo se aplica a recipientes com elementos metálicos no design.

Por isso, antes de aquecer líquidos, convém verificar sempre se o micro-ondas permite o uso de metais. Como medida adicional, optar por juntar pequenos sólidos ao líquido ajuda a reduzir o risco, sobretudo quando se utilizam recipientes lisos e novos.