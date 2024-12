Nova loja tem sido a loucura: chegou a Portugal o fenómeno de comprar encomendas não levantadas

Uma nova tendência de compras, bastante entusiasmante para quem adora surpresas, acaba de chegar a Portugal e já está a causar sensação nas redes sociais. Chama-se Colis Colis e é líder em França na venda de encomendas que ficaram por levantar. Abriu recentemente uma loja no Centro Comercial UBBO, na Amadora, e tem sido a loucura na loja física e nas redes sociais. Se está longe da Amadora, não desanime: também é possível comprar estas encomendas ao peso através do site da marca.

O conceito: o que são encomendas não reclamadas e o que vai comprar?

As encomendas não reclamadas são pacotes que, por alguma razão, não foram entregues ou levantadas pelos destinatários. Em vez de serem deitadas fora, estas encomendas são revendidas a preços acessíveis, sem nunca serem abertas. Ou seja, ninguém sabe o que está dentro dos pacotes.

Cada lote é composto por produtos novos e variados, desde eletrónica (telemóveis, tablets, drones) até artigos de decoração, roupa, acessórios de couro, bijuteria e muito mais. É quase como abrir um presente de Natal sem saber o que está lá dentro!

Como funciona a compra?

O processo é simples e pode ser feito online ou diretamente na loja:

Escolha o peso do lote de encomendas que deseja (as opções variam entre 5 kg, 10 kg, 20 kg e 30 kg). Finalize o pagamento através da plataforma segura. Receba o seu lote em casa em 3 a 5 dias úteis ou faça a compra diretamente na loja.

Os preços variam consoante o peso, e atualmente, a Colis Colis oferece promoções atrativas:

5 kg: €124,95 por €85,00

10 kg: €249,99 por €170,00

20 kg: €499,80 por €340,00

30 kg: €749,70 por €510,00

Quem pode comprar?

Qualquer pessoa pode experimentar esta novidade, seja para uso pessoal ou para revenda. Além disso, há uma página específica para profissionais ou particulares que pretendem comprar paletes de encomendas a preços de atacado.

A emoção de descobrir o inesperado

O poder de atração está na surpresa: cada encomenda é um mistério até ser aberta. Com a possibilidade de encontrar produtos de grande valor por um preço reduzido, o fator "sorte" torna a experiência viciante. Contudo, é importante lembrar que as devoluções não são aceites devido à natureza do conceito.

Se gosta de uma boa surpresa, é fã de compras económicas ou até está à procura de oportunidades para revenda, a Colis Colis é o destino perfeito. A marca também enfatiza o compromisso com a qualidade e a confiança, garantindo que todos os produtos são novos e prontos para uso.

Para os mais curiosos, a visita ao Centro Comercial UBBO é obrigatória. Já para quem prefere a comodidade, o site da Colis Colis permite encomendar diretamente para casa.