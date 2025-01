Collants de vidro rasgados? Saiba como pode evitar este drama com um truque surpreendente

Este cabide vai acabar com o pesadelo doméstico que é estender meias

Seque a roupa dentro de casa com estes 8 truques

Sempre que compra collants de vidro acabam por ficar rasgadas? Aquela passagem de uma unha mais afiada ou um movimento mais brusco que dá cabo do visual impecável que idealizou, é sempre frustrante. E se lhe dissermos que existe um truque simples e eficaz para tornar os seus collants mais resistentes?

A influenciadora digital Bárbara Cabral Moreira, conhecida como Sorrialista, revelou uma dica surpreendente que está a conquistar as redes sociais. O que precisa de fazer é simples: basta retirar da embalagem os collants ou meias, molhar e conservar num saco de plástico. Deixe algumas horas no congelador. De seguida, basta passar novamente por água, deixar secar e estão prontas a usar sem rasgar .

Ao congelar as meias e ao submetê-las a baixas temperaturas as moléculas das fibras fortalecem e fazem com que se tornem muito mais resistentes.