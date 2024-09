Descobrimos o truque para que os collants durem mais tempo sem rasgar

Quem usa collants sabe o quão frágeis podem ser. Por vezes, ainda antes de se sair de casa, já se vê o primeiro rasgão ou fio puxado na peça de roupa e nessa altura já há pouco a fazer a não ser trocar por uma nova e colocar aquela no lixo. Mas e se disséssemos que há uma solução para tornar os collants mais resistentes?

A dica surgiu nas redes sociais num vídeo partilhado pela página @tsagana24 que já conta com mais de 200 mil gostos, mas pelo que se vê nos comentários, já há quem a ponha em prática há vários anos. De acordo com o vídeo, para tornar os collants mais resistentes, não é preciso produtos especiais. Basta só um pouco de tempo.

A criadora de conteúdos explicou que a dica lhe foi dada na aula de dança da filha e deve ser posta em prática com collants novos. Antes da primeira utilização, molhe bem a peça de roupa e depois esprema o excesso de água. Coloque os collants dobrados numa embalagem de plástico e deixe no congelador por 24 horas. Passado esse tempo, é passar a peça por água para derreter o gelo e colocar a secar. De acordo com a criadora do conteúdo, isto faz com que os collants fiquem três vezes mais fortes.

De acordo com um artigo no site do Today Show, este método funciona porque as temperaturas baixas fortalecem as fibras individuais da peça de roupa, fazendo com que se torne menos frágil.

Veja no vídeo como fazer: