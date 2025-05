Homem cria 'engenhoca' para pôr fim à música alta dos 'vizinhos' na praia. E já é viral

O excesso de música alta em espaços públicos, especialmente nas praias, é uma das queixas mais recorrentes entre quem quer aproveitar um dia de praia descansado e sem barulho. Apesar das recomendações para manter o volume mais baixo, muitos continuam a ignorar essas normas.

E para responder a este problema tão frequente, o site 20 minutos revela que o argentino Roni Bandini criou um pequeno dispositivo chamado "Reggaeton Be Gone", que é capaz de detetar colunas Bluetooth próximas e desliga-as automaticamente, com o simples toque de um botão.

Esta invenção ganhou rapidamente destaque nas redes sociais e na comunicação social da Argentina e já gerou opiniões distintas: há quem veja o gesto como um alívio necessário e outros que o consideram invasivo.

Veja aqui: