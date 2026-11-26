Há viagens que nos transportam não apenas a outros lugares, mas também a outras épocas. Neste Natal, a CP convida a embarcar numa experiência muito especial a bordo do Comboio Histórico do Vouga, uma viagem que combina o encanto dos comboios antigos com a magia e as luzes da época natalícia.

Com partida de Aveiro e destino a Macinhata do Vouga, esta experiência percorre a única linha de via estreita ainda em operação em Portugal, a bordo de carruagens históricas rebocadas por uma locomotiva diesel da série 9000.

Uma viagem pelo património ferroviário português

O comboio é composto por cinco carruagens históricas, com origens e características distintas. Entre elas encontram-se duas carruagens de varandins, construídas em 1908 e 1913, e três carruagens italianas de 1931, conhecidas como «as Napolitanas».

Ao longo do percurso, os passageiros poderão apreciar o charme destas carruagens centenárias, que ganham um ambiente ainda mais especial com a iluminação e a decoração inspiradas no Natal.

A animação também não falta a bordo, com a presença de duendes que prometem tornar a viagem ainda mais divertida, especialmente para os mais novos.

Macinhata do Vouga: uma paragem com sabor a Natal

A primeira parte da viagem termina em Macinhata do Vouga, onde os passageiros serão recebidos com animação local e uma oferta de um pastel de Águeda.

Está também prevista uma feira de Natal, com exposição e venda de produtos regionais, e uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, acompanhada de animação.

Uma excelente oportunidade para descobrir um pouco mais da história ferroviária portuguesa e conhecer de perto o património associado à Linha do Vouga.

Águeda ilumina-se para o Natal

O regresso começa em Macinhata do Vouga, com uma paragem em Águeda às 17h00. Aqui, os passageiros terão tempo para descobrir as iniciativas natalícias que tornam a cidade tão especial nesta altura do ano.

Entre os grandes destaques encontram-se o famoso Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e iluminado por mais de 250 mil luzes LED, e o Menor Pai Natal do Mundo, uma nanoestrutura criada pelo artista Willard Wigan, tão pequena que só pode ser observada através de um microscópio.

As ruas decoradas com os famosos guarda-chuvas iluminados do Umbrella Sky completam o cenário, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica.

A visita a Águeda poderá ser feita livremente ou acompanhada por um guia, permitindo descobrir a cidade e assistir ao acender das iluminações de Natal.

Datas e horários do Comboio Histórico do Vouga – Especial Natal

A experiência realiza-se aos sábados e domingos, entre dezembro de 2026 e o início de janeiro de 2027.

Datas disponíveis:

Sábados: 12, 19 e 26 de dezembro de 2026 e 2 de janeiro de 2027.

Domingos: 13, 20 e 27 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027.

Horários da viagem:

Percurso

Horário

Partida de Aveiro-Vouga

13h45

Passagem por Águeda

14h31

Chegada a Macinhata do Vouga

14h59

Partida de Macinhata do Vouga

16h38

Chegada a Águeda

17h00

Partida de Águeda

19h18

Chegada a Aveiro-Vouga

20h07

A paragem em Águeda permite aproveitar algumas horas para explorar as atrações natalícias da cidade antes de regressar a Aveiro.

Preços dos bilhetes

Os preços anunciados pela CP são:

Adultos: 42 €

Crianças dos 4 aos 12 anos: 26 €

Grupos a partir de 10 pessoas: 38 € por pessoa

O bilhete é válido para a viagem de ida e volta, mantendo-se a mesma carruagem e o mesmo lugar identificados no momento da compra, embora no bilhete seja apresentada apenas a informação relativa à viagem de ida.

Onde comprar os bilhetes?

Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP e através da bilheteira online disponibilizada pela transportadora.

Para reservas de grupos, a CP disponibiliza também um serviço específico de reservas de viagens de grupo.

Uma experiência de Natal sobre carris

O Comboio Histórico do Vouga – Especial Natal é uma oportunidade para descobrir o património ferroviário português de uma forma diferente, desfrutar de uma viagem por paisagens do Vouga e conhecer duas localidades que ganham uma vida especial durante a quadra natalícia.

Entre carruagens centenárias, duendes, sabores regionais, museus e iluminações de Natal, esta é uma sugestão para viver em família ou com amigos e criar memórias especiais neste Natal de 2026.