Um comboio centenário, duendes e luzes de Natal: esta viagem centenária promete encantar
As datas decorrem aos fins de semana entre dezembro de 2026
Há viagens que nos transportam não apenas a outros lugares, mas também a outras épocas. Neste Natal, a CP convida a embarcar numa experiência muito especial a bordo do Comboio Histórico do Vouga, uma viagem que combina o encanto dos comboios antigos com a magia e as luzes da época natalícia.
Com partida de Aveiro e destino a Macinhata do Vouga, esta experiência percorre a única linha de via estreita ainda em operação em Portugal, a bordo de carruagens históricas rebocadas por uma locomotiva diesel da série 9000.
Uma viagem pelo património ferroviário português
O comboio é composto por cinco carruagens históricas, com origens e características distintas. Entre elas encontram-se duas carruagens de varandins, construídas em 1908 e 1913, e três carruagens italianas de 1931, conhecidas como «as Napolitanas».
Ao longo do percurso, os passageiros poderão apreciar o charme destas carruagens centenárias, que ganham um ambiente ainda mais especial com a iluminação e a decoração inspiradas no Natal.
A animação também não falta a bordo, com a presença de duendes que prometem tornar a viagem ainda mais divertida, especialmente para os mais novos.
Macinhata do Vouga: uma paragem com sabor a Natal
A primeira parte da viagem termina em Macinhata do Vouga, onde os passageiros serão recebidos com animação local e uma oferta de um pastel de Águeda.
Está também prevista uma feira de Natal, com exposição e venda de produtos regionais, e uma visita guiada ao Museu Ferroviário de Macinhata do Vouga, acompanhada de animação.
Uma excelente oportunidade para descobrir um pouco mais da história ferroviária portuguesa e conhecer de perto o património associado à Linha do Vouga.
Águeda ilumina-se para o Natal
O regresso começa em Macinhata do Vouga, com uma paragem em Águeda às 17h00. Aqui, os passageiros terão tempo para descobrir as iniciativas natalícias que tornam a cidade tão especial nesta altura do ano.
Entre os grandes destaques encontram-se o famoso Maior Pai Natal do Mundo, com cerca de 21 metros de altura e iluminado por mais de 250 mil luzes LED, e o Menor Pai Natal do Mundo, uma nanoestrutura criada pelo artista Willard Wigan, tão pequena que só pode ser observada através de um microscópio.
As ruas decoradas com os famosos guarda-chuvas iluminados do Umbrella Sky completam o cenário, criando uma atmosfera verdadeiramente mágica.
A visita a Águeda poderá ser feita livremente ou acompanhada por um guia, permitindo descobrir a cidade e assistir ao acender das iluminações de Natal.
Datas e horários do Comboio Histórico do Vouga – Especial Natal
A experiência realiza-se aos sábados e domingos, entre dezembro de 2026 e o início de janeiro de 2027.
Datas disponíveis:
Sábados: 12, 19 e 26 de dezembro de 2026 e 2 de janeiro de 2027.
Domingos: 13, 20 e 27 de dezembro de 2026 e 3 de janeiro de 2027.
Horários da viagem:
Percurso
Horário
Partida de Aveiro-Vouga
13h45
Passagem por Águeda
14h31
Chegada a Macinhata do Vouga
14h59
Partida de Macinhata do Vouga
16h38
Chegada a Águeda
17h00
Partida de Águeda
19h18
Chegada a Aveiro-Vouga
20h07
A paragem em Águeda permite aproveitar algumas horas para explorar as atrações natalícias da cidade antes de regressar a Aveiro.
Preços dos bilhetes
Os preços anunciados pela CP são:
Adultos: 42 €
Crianças dos 4 aos 12 anos: 26 €
Grupos a partir de 10 pessoas: 38 € por pessoa
O bilhete é válido para a viagem de ida e volta, mantendo-se a mesma carruagem e o mesmo lugar identificados no momento da compra, embora no bilhete seja apresentada apenas a informação relativa à viagem de ida.
Onde comprar os bilhetes?
Os bilhetes podem ser adquiridos nas bilheteiras da CP e através da bilheteira online disponibilizada pela transportadora.
Para reservas de grupos, a CP disponibiliza também um serviço específico de reservas de viagens de grupo.
Uma experiência de Natal sobre carris
O Comboio Histórico do Vouga – Especial Natal é uma oportunidade para descobrir o património ferroviário português de uma forma diferente, desfrutar de uma viagem por paisagens do Vouga e conhecer duas localidades que ganham uma vida especial durante a quadra natalícia.
Entre carruagens centenárias, duendes, sabores regionais, museus e iluminações de Natal, esta é uma sugestão para viver em família ou com amigos e criar memórias especiais neste Natal de 2026.