Facebook Instagram
Navegue sem anúncios com benefícios exclusivos.
TORNE-SE PREMIUM

Taxas do imposto sobre os combustíveis vão voltar a baixar na segunda-feira

Este vai ser o desconto extraordinário

Agência Lusa
Hoje às 15:06
Preço dos combustíveis. Bomba de abastecimento (foto: Arquivo/AWAY)
Preço dos combustíveis. Bomba de abastecimento (foto: Arquivo/AWAY)
Preço dos combustíveis. Bomba de abastecimento (foto: Arquivo/AWAY)
Antidepressivos chegam aos peixes: que consequências isto traz à nossa saúde?

As taxas do imposto sobre os combustíveis vão voltar a baixar na segunda-feira, com um desconto extraordinário de 2,6 cêntimos por litro sobre o gasóleo e de 1,4 cêntimos sobre a gasolina, anunciou hoje o Ministério das Finanças.

A esta redução acresce “a incidência do IVA, pelo que o desconto real sentido pelos contribuintes será de 3,2 cêntimos por litro no caso do gasóleo rodoviário e de 1,7 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo”.

Se esta redução adicional não existisse, o preço do gasóleo rodoviário subiria 15,5 cêntimos por litro e a gasolina sem chumbo aumentaria 9,1 cêntimos por litro”, calcula o ministério, com base em “informações obtidas junto do setor”.

O desconto adicional foi decidido pelo Governo numa altura em que se prevê uma nova subida dos preços dos combustíveis rodoviários para a próxima semana.

Num comunicado às redações, o gabinete do ministro das Finanças, Joaquim Miranda Sarmento, refere que “considerando a evolução dos preços dos combustíveis ao longo desta semana, o Governo vai aplicar uma nova redução temporária e extraordinária das taxas unitárias do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos (ISP) aplicáveis, no Continente, ao gasóleo rodoviário e à gasolina sem chumbo”.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

A “poupança real sentida pelos contribuintes na próxima semana será de 3,2 cêntimos no gasóleo e 1,7 na gasolina”, refere.

A partir de 23 de março, diz o Ministério, as gasolineiras terão de aplicar as taxas de ISP com um desconto no “gasóleo rodoviário no valor de 2,6 cêntimos por litro, e na gasolina sem chumbo no valor de 1,4 cêntimos por litro, devolvendo aos contribuintes a receita adicional do IVA que seria arrecadada pelo Estado” com o aumento previsto face à subida dos preços dos combustíveis por causa do conflito no Médio Oriente após o ataque dos Estados Unidos da América ao Irão.

O mecanismo de desconto que o Governo de Luís Montenegro (PSD/CDS-PP) está a aplicar replica o modelo criado pelo Governo de António Costa (PS) durante a crise energética e inflacionista agudizada após a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro de 2022.

Como este desconto se soma ao que foi anunciado na semana passada, a poupança total acumulada “será de 9,4 cêntimos por litro no gasóleo rodoviário e de 5,1 cêntimos por litro na gasolina sem chumbo”, especifica o Ministério das Finanças no mesmo comunicado.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

As taxas de ISP são fixadas pelo Governo através de uma portaria, que terá de ser publicada em Diário da República entretanto, a tempo de as empresas do setor conseguirem adaptar os sistemas informáticos dos postos de abastecimento de combustível para o novo desconto se aplicar a partir de segunda-feira.

A Associação Nacional de Revendedores de Combustíveis (ANAREC) previu hoje, antes deste anúncio do Governo, uma subida de cerca de 15 cêntimos por litro no preço final do gasóleo simples e de nove cêntimos na gasolina 95 (já com o IVA).

Com base nos valores atuais da Direção-Geral de Energia e Geologia (DGEG) e, tendo em conta as previsões das subidas com os valores da abertura do mercado, a associação projetou, antes de se conhecer a redução do ISP, uma subida do preço médio da gasolina simples 95 para 1,947 euros por litro e o do gasóleo simples para 2,077 euros por litro.

Os dados cedidos à Lusa pela ANAREC correspondem a valores não finais, uma vez que a média final só fica fechada ao final do dia, podendo registar alterações em função da evolução das cotações internacionais do petróleo e dos descontos do Governo. Além disso, o custo final na bomba poderá variar consoante o posto de abastecimento, a marca e a localização.

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

O aumento de preços acontece pela terceira semana consecutiva, num momento de forte tensão geopolítica no Médio Oriente, com os preços do petróleo pressionados pelo encerramento do estreito de Ormuz e pela volatilidade dos mercados internacionais.

RELACIONADOS
Antidepressivos chegam aos peixes: que consequências isto traz à nossa saúde?
Sirenes de alerta de tsunami vão tocar em Lisboa. Este é o dia que devemos apontar
É já um fenómeno: vem aí uma das noites mais esperadas do ano em Santarém
Mais Vistos
00:06:04
Secret Story
Ao rubro: Diogo revela que tem namorada, deixa Ariana em choque e pondera abandonar o jogo
tvi
00:06:04
Secret Story
Diogo abre o jogo com Eva e admite (quase) tudo o que fez na cama com Ariana. Estas são as imagens completas
tvi
00:02:24
Secret Story
Perto da verdade. João afirma que «há limites» para o triângulo Eva, Diogo e Ariana
tvi
00:08:07
Secret Story
Botão dos Segredos: Norberto carrega e o inesperado acontece
tvi
Destaques IOL
Burla
Autoridades portuguesas alertam para novo crime: foram feitas 95 queixas, mas polícia acredita que haja mais vítimas
Imprensa espanhola
“Um verdadeiro oásis”: praia portuguesa pouco conhecida é elogiada pela imprensa espanhola
Psicologia
Durante anos evitei a desarrumação a todo o custo — o que não percebi foi como isso estava a influenciar a forma como penso e decido todos os dias
Horas
União Europeia prepara decisão que pode pôr fim à mudança de hora
Mais Lidas
Militares norte-americanos
Há mais militares norte-americanos a caminho do Médio Oriente. São milhares e seguem em dois navios de combate
cnn
Mariana Fonseca
Enfermeira condenada por homicídio no Algarve e que foi apanhada na Indonésia já está a cumprir pena em Tires
cnn
Tasquinha do Fumo
"Descobri uma tasquinha especialista em comida típica portuguesa, à antiga e sem modernices"
versa
Norberto
Norberto carrega no botão dos segredos e a Casa treme. Um dos maiores mistérios perto da verdade
Diogo
Diogo e Ariana quebram silêncio sobre "sinal de consentimento" a noite passada. E Eva ouve tudo
Cláudio Ramos
Filha de Cláudio Ramos surpreende apresentador no Dia do Pai: «O meu sempre morou a 200km de distância»