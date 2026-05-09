Como poupar nos combustíveis: Conheça estratégias para implementar desde já

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Os 6 hábitos que vão fazer com que tenha mais dinheiro na sua poupança

Mesmo quando os preços dos combustíveis sobem, há decisões diárias que fazem a diferença no valor pago ao fim do mês.

A poupança constrói-se com consistência. Pequenos ajustes na forma como conduz, abastece e organiza as suas deslocações podem traduzir-se em dezenas ou até centenas de euros por ano na fatura dos combustíveis.

Escolher onde abastece pode valer dezenas de euros por ano

Os preços dos combustíveis variam entre postos, até dentro da mesma zona. Abastecer sempre no mesmo local, sem comparar, pode sair caro.

Uma diferença de 5 cêntimos por litro pode parecer irrelevante. Mas num depósito de 50 litros, representa cerca de 2,5 euros. Ao longo do ano, esta escolha pode ultrapassar os 60 euros de poupança.

Procure o posto mais barato dentro do seu trajeto habitual. Fazer desvios longos só para abastecer pode anular o benefício.

Condução e manutenção: O impacto invisível na fatura

A forma como conduz e o estado do carro têm impacto direto no consumo. Acelerações bruscas, travagens constantes e excesso de velocidade obrigam o motor a gastar mais.

Uma condução mais suave pode reduzir o consumo entre 10% e 30%. Ao mesmo tempo, pneus com pressão incorreta, peso desnecessário ou falta de manutenção aumentam o esforço do motor.

Para reduzir o consumo no dia a dia:

Mantenha uma velocidade estável;

Evite arranques agressivos;

Use mudanças adequadas;

Verifique regularmente os pneus.

Menos quilómetros, mais poupança

Muitas deslocações podem ser evitadas ou reorganizadas. Agrupar tarefas, evitar horas de ponta e escolher percursos mais fluidos pode fazer a diferença.

Em alguns casos, um trajeto ligeiramente mais longo, mas sem trânsito, acaba por ser mais económico.

Cada quilómetro tem um custo direto. Num carro com consumo médio de 6 litros aos 100 km e um preço de 1,80€/litro, 10 km extra por dia representam mais de 1 euro. Ao fim do mês, o impacto ultrapassa facilmente os 20 euros.

Pequenos hábitos que fazem diferença

Há gestos simples que aumentam o consumo ao longo do tempo, como deixar o motor ligado enquanto espera ou usar o ar condicionado no máximo.

Para reduzir o impacto na fatura:

Desligue o motor em paragens prolongadas;

Use o ar condicionado com moderação;

Evite temperaturas demasiado baixas;

Adapte o uso dos vidros à velocidade.

Descontos ajudam, mas nem sempre compensam

Os descontos em combustível podem ser úteis, mas só fazem sentido quando não alteram os seus hábitos.

Muitas campanhas exigem compras mínimas, têm limites de litros ou obrigam a abastecer em locais específicos. Se gastar mais só para ter desconto, pode estar a perder dinheiro.

Nem sempre o desconto mais elevado representa maior poupança. Em muitos casos, um desconto mais baixo, mas aplicado de forma consistente, acaba por ser mais vantajoso ao longo do tempo.

Mais do que procurar soluções complexas, o segredo está na consistência. São os hábitos diários que fazem descer a fatura dos combustíveis.