Empresários alertam para impacto da subida do preço dos combustíveis no Interior

O Conselho Empresarial da Região de Coimbra (CERC) alertou hoje para o impacto “particularmente grave” que o aumento do preço dos combustíveis está a ter em territórios do Interior e apelou ao Governo por “uma intervenção imediata”.
“Estamos perante uma situação insustentável. O impacto dos aumentos [dos preços dos combustíveis] faz-se sentir em toda a economia, mas é particularmente grave nos territórios do Interior, onde não existem alternativas reais de mobilidade e onde as empresas e as famílias dependem diariamente do automóvel para trabalhar, produzir e viver”, defendeu o CERC.
Numa nota enviada hoje à agência Lusa, aquela entidade afirmou que “a economia não aguenta mais” e garantiu que “as empresas estão a ser empurradas para o limite e muitas já operam em condições extremamente difíceis”.
“As famílias, por sua vez, veem o seu rendimento cada vez mais comprimido”, acrescentou.
Entre os efeitos já sentidos após a subida dos preços, aquela organização destacou os custos de operação das empresas a aumentar de forma abrupta, as margens de lucro cada vez mais reduzidas ou inexistentes, famílias com menor capacidade financeira e a quebra no consumo e abrandamento da atividade económica.
Neste contexto, o CERC apelou ao Governo “para uma intervenção imediata e eficaz, com medidas concretas que travem este agravamento”.
A redução urgente da carga fiscal sobre os combustíveis (não apenas do Imposto sobre os Produtos Petrolíferos e Energéticos, mas também do IVA), a criação de mecanismos de apoio direto às empresas mais afetadas, bem como ações extraordinárias de mitigação do impacto nos territórios, são as medidas propostas.
Paralelamente, o CERC deixou também um apelo ao poder local, “para que, dentro das suas competências, atue de forma rápida e determinada, criando medidas de apoio e alívio de custos para empresas e famílias”.
O CERC representa 13 associações empresariais dos 19 concelhos da Região de Coimbra.