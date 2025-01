Comichão no couro cabeludo: as principais causas e quando deve ir ao médico

A comichão no couro cabeludo pode ser extremamente desconfortável, perturbadora e até embaraçosa. Afinal, estar sempre a coçar a cabeça pode transmitir uma ideia de falta de higiene, desconcentra e tem impacto no dia-a-dia.

Se sofre com este problema, saiba que, para resolver e encontrar algum alívio, é essencial compreender as possíveis causas e tratá-las adequadamente.

Os especialistas da Universidade de Harvard explicam quais as principais causas:

Couro cabeludo seco

Uma das causas mais frequentes é absolutamente inofensiva: pele seca, especialmente durante o inverno ou em climas frios e secos. O tratamento pode incluir parar de usar alguns champôs ou produtos capilares que possam estar a irritar a pele ao removerem demasiados óleos naturais. Procure champôs rotulados como “hidratantes” ou “suaves”, recomendam os autores do artigo da Harvard Health Publishing.

Caspa e dermatite seborreica

Se a comichão vier acompanhada de descamação e placas brancas no cabelo ou na roupa, pode tratar-se de caspa, uma forma ligeira de dermatite seborreica. Esta é uma condição inflamatória. Champôs anticaspa de venda livre podem aliviar a comichão em casos ligeiros, mas se os sintomas persistirem, pode ser necessário recorrer a champôs medicinais, amaciadores ou espumas antifúngicas. Pode até ser necessário usar corticosteroides tópicos.

Reações alérgicas e sensibilidade

Produtos capilares, como champôs ou tintas, podem conter irritantes ou alérgenos que causam comichão e erupções cutâneas. Esta situação é mais comum em pessoas que pintam o cabelo e a solução é deixar de usar o produto que desencadeia os sintomas. Caso não consiga identificar o produto causador, esteja atento ao início dos sintomas e fale com um médico.

Dermatite atópica

A dermatite atópica é um tipo de eczema que pode causar vermelhidão, comichão e pele escamosa no couro cabeludo. Lavar o cabelo com água muito quente ou esfregar agressivamente pode agravar os sintomas, alertam os especialistas de Harvard. O tratamento geralmente envolve corticosteroides tópicos ou outros tratamentos prescritos pelo médico.

Infeção fúngica

Se sentir comichão muito intensa, observar protuberâncias com pus e perda de cabelo, pode tratar-se de uma infeção fúngica chamada tinea capitis, também conhecida como tinha do couro cabeludo. O tratamento inclui medicamentos prescritos durante um período de tempo e, possivelmente, champôs medicados para aliviar os sintomas.

Piolhos

Os piolhos são pequenos insetos que vivem no cabelo humano. A comichão causada pelas suas picadas é o sintoma mais comum. Apesar do estigma, a higiene pessoal não está associada à presença de piolhos, que se transmitem facilmente entre pessoas. Eliminá-los envolve o uso de champôs ou loções medicadas e pentear cuidadosamente os piolhos e os ovos durante pelo menos duas semanas.

Urticária

Se notar uma erupção vermelha e comichão que aparece rapidamente e desaparece pouco depois, pode ser urticária. Esta pode ser desencadeada por alimentos, medicamentos, alérgenos, stress ou suor. Se a urticária não desaparecer sozinha, pode tomar um anti-histamínico oral para aliviar a comichão. Em casos persistentes, o médico pode prescrever medicamentos.

Psoríase

A psoríase é uma doença autoimune que provoca manchas de pele dolorosas, comichão e, por vezes, escamas prateadas. Cerca de metade das pessoas com psoríase desenvolvem estas manchas no couro cabeludo, que podem ser confundidas com caspa. Esta é uma doença que obriga a uma consulta no médico dermatologista o mais depressa possível.