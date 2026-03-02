"Não fazia ideia do que me esperava”: Trocou o escritório no Japão e agora vende comida na rua em Portugal

No dia 1 de março de 2025, Hiroki Marumoto desembarcou em Lisboa com apenas uma mala e uma certeza: queria recomeçar. Depois de 23 horas de voo e um único bilhete de ida, deixou para trás uma vida por uma realidade tão diferente que mal podia imaginar. "Não fazia ideia do que me esperava. Desejem-me sorte enquanto começo um novo capítulo da minha vida em Portugal", escreveu no seu Instagram há um ano.

Do outro lado do mundo, a vida de Hiroki era construída em torno de previsibilidades. No Japão, usava fato e gravata, teria horários rígidos e um escritório junto à estação de Tóquio. Tinha estabilidade e o tipo de vida que no seu país se planeia.

Mas por trás da segurança de uma carreira tradicional, crescia uma inquietação . A ascensão vertiginosa da inteligência artificial fê-lo questionar não apenas o mercado de trabalho, mas o seu próprio lugar no mundo. "Comecei a questionar a minha vida. Queria ter uma experiência totalmente diferente, fora do Japão."

A escolha de Portugal deveu-se ao clima, segurança, e a simpatia das pessoas. Três razões simples, mas suficientes para atravessar o mundo e deixar para trás tudo o que conhecia.

Um ano depois, o salto no escuro revelou-se uma história de reinvenção. O antigo escritório deu lugar a um "escritório no parque", em Belém. O fato foi trocado por uma t-shirt simples e calças de ganga. E no centro desta transformação, uma rulote de comida onde Hiroki serve okonomiyaki ao estilo de Hiroshima, a sua comida de conforto. "Quis apresentar a Portugal uma nova comida japonesa. Não apenas sushi e ramen."

O okonomiyaki é essencialmente uma espécie de panqueca salgada japonesa, mas bem mais substancial do que o nome pode sugerir. O próprio nome significa, literalmente, "grelhar o que se gosta". Pode ser carne, marisco, queijo ou o que o paladar apetecer. Tudo isto é grelhado numa chapa quente e finalizado com um molho agridoce próprio.

"Muitos desafios, muitas aprendizagens, muitas pessoas simpáticas. Portugal deu-me mais do que eu esperava”, diz Hiroki em jeito de balanço após um ano.

MARUOKO