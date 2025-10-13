Facebook Instagram
Dinheiro

Novo incentivo permite a jovens acumular salário com parte do subsídio de desemprego

Jovens que encontrem emprego poderão acumular o salário com 35% do subsídio de desemprego. A medida pretende reduzir o desemprego jovem, que ascendia, em maio, a 20 mil beneficiários de subsídio de desemprego

Link To Leaders
Há 15 min
Entrevista de emprego Foto: Christina Wocintechchat, Unsplash
Entrevista de emprego Foto: Christina Wocintechchat, Unsplash
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno

O Governo acaba de criar um incentivo para que os jovens desempregados procurem emprego, ao permitir acumular o salário com 35% do subsídio de desemprego. A medida abrange jovens até aos 30 anos e “visa, simultaneamente, promover a reintegração profissional célere, reduzir a duração média do desemprego, melhorar as taxas de colocação e contribuir para a racionalização da despesa pública com prestações sociais”, pode ler-se no diploma.

Outros artigos:

Comissão Europeia lança estratégia para acelerar a adoção da IA

Conheça algumas estratégias para promover o bem-estar nas empresas

Tem uma start-up na área da saúde? Inscreva-se no programa de aceleração do Lispolis.

Hotel no Chiado distinguido na Condé Nast Traveler como o melhor em Portugal

No final de maio de 2025, encontravam-se inscritos no Instituto do Emprego e da Formação Profissional (IEFP) 20.879 jovens com menos de 30 anos beneficiários de subsídio de desemprego.

A Medida Excecional de Incentivo ao Regresso ao Trabalho para Jovens Desempregados (IRT Jovem) consiste na atribuição de um valor monetário mensal igual a 35% do valor mensal do subsídio de desemprego, em caso de celebração de contrato de trabalho sem termo, e de 25%, em caso de contrato de trabalho a termo ou a termo incerto.

Contudo, há limites quanto à duração. O incentivo será aplicado durante o período remanescente de concessão do subsídio de desemprego que o beneficiário deixaria de auferir ou durante o prazo de duração do contrato de trabalho celebrado, caso este seja inferior ao período previsto anteriormente.

Serão abrangidos os jovens que cumpram vários requisitos, nomeadamente: terem celebrado um contrato de trabalho após a entrada em vigor da portaria, a tempo completo, com duração igual ou superior a seis meses, e com entidades que possuam atividade registada em Portugal continental, desde que cumpram a legislação laboral portuguesa.

O posto de trabalho deve estar localizado em território de Portugal continental. Estão excluídos os contratos celebrados com a última entidade empregadora, com sócios ou membros dos órgãos estatutários da entidade empregadora, bem como entre cônjuges ou pessoas que vivam em união de facto (nos termos da Lei n.º 7/2001, de 11 de maio, na sua redação atual), ou com cônjuges de membros de órgãos estatutários ou de sócios.

Os beneficiários também não poderão encontrar-se em situação de incumprimento relativamente à sua situação tributária ou contributiva perante a administração fiscal e a Segurança Social, nem no que respeita a apoios financeiros concedidos pelo IEFP.

A portaria vigorará até 30 de junho de 2026.

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders.

RELACIONADOS
Air fryer com ecrã digital a menos de 50 euros? Sim! Consome muito menos energia que um forno
Café turco, de máquina ou filtrado: qual é o mais seguro? Especialistas deixam alerta
Esqueça o ginásio: faça este treino de 15 minutos em casa e os resultados vão estar à vista
Comprar uma casa usada: Descubra alguns cuidados que evitam dores de cabeça
Mais Vistos
00:03:46
Secret Story
Liliana discute com Ana Cristina e atira: «Eu sou popular, sou a show da poderosa»
tvi
00:00:34
FC Porto
André Silva: «Comecei como médio ofensivo e queria ser o Deco»
maisfutebol
00:00:58
Secret Story
Doações de óvulos, pobreza extrema e um diagnóstico assustador: estes segredos vão chocar a casa
tvi
Destaques IOL
Lojas
Perfumes e cosmética a preços 'low cost': chega finalmente a Portugal mais uma loja da grande rival da Primor
Tragédia
"Eram a luz da vida de todos": Mãe e pai perdem filhos de 4 e 7 anos após morrerem afogados num rio
Saúde
Sabia que o limite diário de açúcar é de apenas seis colheres de chá? Saiba o que recomendam os especialistas
Imprensa internacional
Jornalistas americanos já dizem que Portugal é o melhor país para se viver a reforma
Mais Lidas
Zé, ex-noivo de Liliana, faz pedido de ajuda e comove-se com a resposta: «Sem segundas intenções»
Letizia
Adeus, Mocha Mousse. Letizia torna esta a cor oficial do outono
versa
Dois às 10
Isto pode substituir o Mercadona, o Lidl e até a Primark
tvi
Dois às 10
Ex-noivo surge acompanhado. Eis as primeiras imagens de Zé após fim do noivado com Liliana
tvi
Resultados Legislativas 2022 em tempo real
Benfica
Eleições Benfica: saiba onde e quando os candidatos vão debater
maisfutebol