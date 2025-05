Porque é que o seu arroz nunca sai no ponto? Provavelmente devido a este erro

Tem inveja daquele arroz perfeito que come no restaurante, mas em casa o máximo que consegue é uma textura de argamassa, papa ou grãos mal cozidos? Provavelmente está a cometer um erro muito frequente: mexer o arroz durante o cozimento.

Mexer o arroz ativa o amido dos grãos, resultando num arroz pegajoso. O ideal é mexer apenas uma vez, após adicionar a água, e depois deixar cozinhar em lume brando.

Outro ponto importante é utilizar a proporção correta de água e arroz, ou seja, duas doses de água para uma de arroz. Por exemplo, se despejou no tacho uma caneca de arroz, deve adicionar duas canecas iguais de água. Estas dicas são da marca portuguesa Cigala

Lavar ou não o arroz pode ser um ponto polémico. A recomendação, quando o tema é apenas higiene, é para não lavar o arroz já que vai perder nutrientes. Porém, se pretende um arroz mesmo solto pode ser benéfico passar o arroz por água, fazendo-o libertar da goma característica.

Feitas as recomendações, o nosso método preferido para cozinhar o simples arroz branco foi-nos ensinado por Fernanda Meneses, cozinheira portuguesa responsável pelo canal de YouTube ‘Receitas do Paraíso’ e que conta com 285 mil subscritores. Fica no ponto. Veja o vídeo: