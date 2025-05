O erro que quase todos cometemos ao cozer batatas. Aprenda a fazer na perfeição

Costuma fazer batatas cozidas a desfazerem-se ou parece-lhe que estão no ponto e depois revelam-se mal cozinhadas? Cozer batatas é simples, mas muitas pessoas pensam que o método é semelhante ao de cozer massa.

Por isso, um erro frequente ao cozer batatas é colocá-las em água a ferver. Este método pode resultar num cozimento desigual, com o exterior a cozinhar mais rapidamente do que o interior. O ideal é colocar as batatas em água fria e só depois levar ao lume. Desta forma, o calor é distribuído de forma mais uniforme, permitindo que as batatas cozinhem por igual.

Além disso, é importante cortar as batatas em pedaços de tamanho semelhante. Pedaços de tamanhos diferentes cozinham a ritmos diferentes, o que pode resultar em algumas batatas demasiado cozidas e outras ainda cruas.

