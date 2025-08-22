O feijão cai-lhe mal? Cozer com este método acaba com o problema

Faz sopas, batidos e até sobremesas: o preço desta Moulinex caiu a pique

“Será mesmo que é o feijão que provoca gases ou está a cozinhá-lo da forma errada?". A questão foi lançada pela chef brasileira Valentina Calvão, que soma quase 900 mil seguidores no Instagram e que partilhou recentemente uma dica que promete mudar a forma como cozinhamos feijão.

Segundo a cozinheira, existem duas etapas obrigatórias que fazem toda a diferença na digestão.

A primeira é deixar o feijão de molho de um dia para o outro, sendo que o ideal são, pelo menos, oito horas. “Isso vai dissolver os açúcares fermentáveis e os antinutrientes”, explicou.

A segunda etapa é igualmente essencial: trocar a água da primeira fervura. No vídeo (abaixo), a especialista mostra como a primeira água faz subir a espuma e concentra os gases do feijão. Ao deitar fora essa água e acrescentar uma nova para terminar a cozedura, garante que o feijão fica muito mais leve e já não provoca o habitual desconforto digestivo.

Uma técnica simples, mas eficaz, que pode tornar este alimento tão nutritivo muito mais fácil de saborear. Veja o vídeo: