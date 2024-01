Desentope o nariz, limpa vírus e trava contágios. Deve dormir com isto no seu quarto todas as noites

Manter as fossas nasais hidratadas é uma forma simples e segura para ajudar crianças e adultos a descongestionar o nariz e ter algum conforto num quadro de gripe, constipação ou crise alérgica. Para isso, e para evitar a utilização excessiva de descongestionantes nasais, deve dormir sempre com um humidificador no quarto.

Fadel Hind, médica infecciologista da Clínica Mayo, contou ao The New York Times que tem sempre um humidificador ligado em sua casa durante a noite durante a época de gripe no inverno. Uma investigação que levou a cabo mostrou que manter os quartos com um nível de humidade de cerca de 40 a 60% reduz a transmissão de vírus respiratórios e pode até impedir que fique doente. “Com essa humidade, encontra-se um número menor de vírus nas superfícies e no ar. E o vírus que está presente é menos viável”, explicou.

Alguns humidificadores possuem sensores integrados que podem informar o nível de humidade da divisão. Caso não tenha, pode comprar um higrómetro (existem no mercado por cerca de 5 euros) e monitorizar o nível de humidade, para ajustar o humidificador.

Já a lavagem nasal com água salgada pode ajudar a remover alguns vírus e muco, ao mesmo tempo que reduz o inchaço que provoca congestão, explica um artigo do The New York Times. Esta solução de água salina é também útil para a tosse e dores de garganta.

Um estudo publicado em 2019 e citado pelo mesmo jornal norte-americano concluiu que este método pode ajudar a encurtar a duração da doença, bem como reduzir a potencial transmissão de germes a outras pessoas.

Devemos usar água fervida para enxaguar, pois a água da torneira pode conter pequenas quantidades de bactérias e protozoários que apresentam o risco de outras infeções. Porém, na farmácia existem várias opções de sprays e sistemas de lavagem nasal com água salina.

Utilizar ervas para fazer vapores, tais como a hortelã-pimenta, o eucalipto ou tomilho, pode também ajudar a respirar mais facilmente. Basta juntar estas ervas a uma panela com água a ferver e inspirar cinco a 10 minutos do vapor.

Época de gripes? Temos dicas para fortalecer o sistema imunitário