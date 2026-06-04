Quer desinchar em sete dias? Nutricionista revela as quatro mudanças que fazem diferença

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Muitas pessoas procuram perder peso rapidamente, mas nem sempre o problema é gordura acumulada. Em muitos casos, o que causa a sensação de barriga inchada e desconforto é a retenção de líquidos e a inflamação provocada pela alimentação.

O nutricionista espanhol Luis Gil, que conta atualmente com mais de 80 mil seguidores no Instagram, partilhou quatro estratégias simples que podem ajudar a reduzir o inchaço abdominal em apenas sete dias. A abordagem não passa por dietas radicais nem restrições extremas, mas sim por algumas alterações temporárias na alimentação.

A primeira recomendação é substituir alimentos processados por opções frescas e naturais. Produtos ultraprocessados tendem a conter mais sal, açúcares e aditivos que podem contribuir para a retenção de líquidos e para o aumento da sensação de inchaço.

Outra mudança sugerida é eliminar completamente o pão durante uma semana. Segundo o especialista, esta medida pode ajudar algumas pessoas a reduzir o volume abdominal e a sentirem-se mais leves em poucos dias.

O nutricionista aconselha ainda cortar os açúcares adicionados. Além de contribuírem para o aumento de peso, podem favorecer processos inflamatórios e afetar o equilíbrio da microbiota intestinal.

Por fim, recomenda reduzir temporariamente o consumo de fruta. Embora seja um alimento saudável, o especialista considera que uma diminuição durante sete dias pode ajudar algumas pessoas a acelerar o processo de desinchaço.

A combinação destas quatro estratégias tem como objetivo melhorar o conforto digestivo e proporcionar uma sensação de maior leveza num curto espaço de tempo. Ainda assim, especialistas recordam que resultados duradouros dependem da adoção de hábitos alimentares equilibrados e sustentáveis.

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