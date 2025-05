Como dobrar as camisolas de lã sem ocupar demasiado espaço e sem recorrer a sacos de vácuo

Chegou a altura de arrumar as camisolas de lã até ao regresso do frio, mas todos sabemos que são volumosas e ocupam demasiado espaço. Mas, mesmo quando não há sacos de vácuo, há formas de mitigar o problema. A influencer de organização Olga Muszyńska partilhou no Instagram um método simples e eficaz para dobrar camisolas de inverno sem ocupar tanto espaço — e o melhor: sem as danificar.

Neste vídeo, a influencer mostra como dobrar cada peça de forma compacta, mantendo a estrutura da camisola intacta e evitando que se desfaça ao mínimo toque. Uma técnica perfeita para quem gosta de ter tudo arrumado, mas não quer passar horas a reorganizar as prateleiras do armário.

É uma solução prática, rápida e que funciona mesmo com peças mais volumosas. Se está a preparar a troca de estação ou apenas quer recuperar algum espaço no roupeiro, este truque é para si. Veja o vídeo e experimente: