Não há como falhar: se quer perder 4 Kg em duas semanas, basta ter estes três hábitos

O nutricionista espanhol Luis Gil, que com mais de 11 mil seguidores, partilhou com os seguidores como perder alguns quilos de forma saudável, reduzindo as possibilidade de recuperação do peso. "Para perder quatro quilos em duas semanas, eu começaria por cortar alguns hidratos de carbono”, refere-

Num vídeo que já se tornou viral e chegou à imprensa espanhola, como é o caso deste artigo no El Confidencial, o especialista explica como perder quatro quilos em apenas duas semanas sem recorrer a métodos extremos ou dietas milagrosas.

A sua abordagem, sem restrições excessivas, concentra-se na aplicação de ajustes razoáveis à dieta e ao estilo de vida. Porém, é essencial cortar um pouco no pão, biscoitos e, principalmente, alimentos feitos fora de casa.

Outra recomendação do é diminuir o número de refeições. "Se come cinco ou até seis vezes por dia, eu diminuiria para três vezes por dia", recomenda. Essa prática promove a regulação do apetite e proporciona um aceleramento metabólico.

Gil também aconselha introduzir o jejum noturno como parte do processo. "Se possível, seria bom fazer jejum de pelo menos 12 horas à noite", refere. Ou seja, se jantar às 20h, só volta a comer ao pequeno-almoço das 8h00.

Além das mudanças alimentares, é importante fazer exercício pelo menos três vezes por semana. “Se puder fazer treino de força, ótimo; se não, faça o que tiver tempo para fazer”. recomenda.