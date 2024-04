Como fazer arroz branco soltinho sem truques difíceis? Eis o método que não falha

Receitas com sobras de bacalhau cozido

Adoramos a simplicidade e rapidez com que o Chefe Jamon, verdadeira estrela do Instagram que j]a conta com 120 mil seguidores, nos explica como fazer um arroz branco perfeito.

Veja passo a passo como fazer a receita do chefejamon e veja abaixo o vídeo:

Ingredientes

1 Medida de arroz basmati ou agulha

1.5 Medidas de água

Cebola em pó

Alho em pó

1 Folha de louro

Sal

1) Antes de tudo comecem por aquecer água numa chaleira. Se forem finórios usem caldo. Independentemente do que escolherem o que interessa é que o líquido esteja bem quente.

2) Mandem uma esguichadela de azeite num tacho e deixem aquecer um bocado. Juntem uma medida de arroz e mexam com uma colher 1 ou 2 minutos para os bagos ficarem oleados como aquele tio solteirão que vai para a praia de turce.

3) Juntem um bocado de cebola em pó, alho em pó e uma ou duas folhas de louro e mexam uns segundos.

4) Juntem uma medida e meia de água ou caldo. O que interessa é que esteja quente para quando o líquido entrar no tacho começar a borbulhar imediatamente.

5) Usem uma colher para puxar para baixo os bagos de arroz que estavam a tentar escapar e tapem a panela com a tampa. Baixem o lume para o mínimo e deixem cozer durante 13 minutos.

6) Passado esse tempo usem um garfo ou uma colher para soltar o arroz. Assim libertam o vapor e evitam que ele coza demais. E pronto tá feito, arroz soltinho em 15 minutos. Agora fico à espera dos comentários das pessoas que não fazem assim. Aquele abraço!