Quase toda a gente o faz, mas este alimento nunca deve ser guardado ao pé das batatas

É um erro comum na maioria das cozinhas portuguesas: guardar batatas e cebolas lado a lado na despensa. À primeira vista, parece uma escolha prática — afinal, são alimentos que usamos quase todos os dias. No entanto, a engenheira alimentar Susete Estrela alerta que esta combinação é tudo menos inocente.

Autora do livro «Mais de 50 coisas que não deve fazer na cozinha», a especialista lembra que “a alimentação só é saudável se for segura”, e que muitos dos erros que cometemos no armazenamento dos alimentos podem comprometer não só o sabor, mas também a nossa saúde.

Batatas e cebolas: nunca juntas

De acordo com Susete Estrela, as batatas nunca devem ser guardadas junto das cebolas. O motivo? Ambos os alimentos libertam gases e humidade que aceleram o processo de deterioração um do outro. Resultado: as batatas apodrecem mais depressa e as cebolas murcham antes do tempo.

O ideal é que as batatas estejam guardadas num local seco e escuro, longe de zonas com luz — como uma despensa sem janelas, como explicou a engenheira alimentar. Quando começam a ganhar uma coloração esverdeada, é sinal de que apanharam luz e começaram a produzir clorofila, o que indica exposição indevida.

Além disso, o recipiente onde são guardadas também faz diferença: Uma cesta de verga é o ideal, porque permite que o ar circule.

Como conservar melhor as batatas