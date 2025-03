Onde guardar cebolas para que durem mais? Uma coisa é certa: longe das batatas!

5 alimentos ricos em ómega-3 além do salmão

5 alimentos a plantar em abril para serem colhidos no verão

Armazenar cebolas corretamente pode prolongar a sua durabilidade e evitar desperdício. Segundo Sarah Jampel, especialista em gastronomia e conteúdos de culinária do site Bon Appétit, o erro mais comum é guardar cebolas e batatas juntas, pois a humidade libertada por umas pode acelerar o apodrecimento das outras.

Para evitar situações desagradáveis, como cebolas a desfazerem-se em líquido no balcão da cozinha, é essencial seguir algumas regras básicas de armazenamento.

As cebolas (amarelas, brancas, vermelhas, chalotas e variedades pequenas) devem ser guardadas num local fresco, escuro e seco. A exposição à luz e à humidade favorece o bolor e a germinação precoce. O ideal é colocá-las num cesto ventilado, caixa ou tigela num armário arejado, longe da luz direta do sol. Locais como caves ou garagens são opções ainda melhores para armazenamento prolongado, pode ler-se no mesmo artigo.

Cebolas cortadas devem ser refrigeradas num recipiente hermético, de preferência de vidro, para evitar odores indesejáveis e absorção de humidade. Assim, duram cerca de uma semana. Se forem utilizadas apenas para cozinhar, podem até ser congeladas e conservadas por vários meses.