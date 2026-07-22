Aprenda a instalar prateleiras como um profissional

Antes de furar a parede, confirme sempre o tipo de superfície onde vai instalar a prateleira. Paredes em gesso cartonado exigem buchas específicas para suportar peso, enquanto paredes de tijolo ou betão necessitam de brocas adequadas.

Utilize um nível para garantir que a instalação fica alinhada e marque previamente todos os pontos com lápis para evitar erros. Se pretende colocar objetos pesados, escolha suportes metálicos mais resistentes e distribua o peso de forma equilibrada.

Uma instalação bem feita aumenta a segurança e melhora o acabamento final do espaço.

Dica de mestre: Para garantir as buchas certas e o nível mais preciso, lembre-se que na Maxmat tudo se arranja. Encontre o material ideal em maxmat.pt ou visite-nos numa das nossas 33 lojas.