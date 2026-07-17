Dicas
Garrafa térmica a
Garrafa térmica a

Garrafa de água reutilizável? Este erro frequente ajuda a acumular bactérias
IOL
Há 45 min

Pela sua saúde, é assim que deve limpar o frigorífico

7 indícios de que precisa de limpar a sua máquina de lavar roupa

Cuidado! Estas 13 coisas que tem em casa podem incendiar se não estiverem limpas

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Mais 4 sugestões
Parece impossível de acreditar, a garrafa da moda nunca esteve tão barata
Especialistas sem dúvidas: é assim que deve lavar sempre a sua garrafa reutilizável
Como higienizar a garrafa de água térmica sem usar detergentes ou químicos?
Como evitar que jarros, garrafas e copos tombem na máquina de lavar loiça

O que pode acontecer se não lavar a garrafa corretamente?

As garrafas reutilizáveis de aço inoxidável tornaram-se uma escolha muito popular entre a maioria das pessoas, sobretudo no verão, já que são resistentes e mantêm a água fresca durante mais tempo. No entanto, muitas pessoas só as lavam quando começam a sentir maus odores ou depois de vários dias de utilização, um hábito que pode trazer alguns riscos.

De acordo com um artigo do El Pais, uma limpeza inadequada pode favorecer a acumulação de bactérias e outros microrganismos, além de comprometer a higiene da garrafa.

O que pode acontecer se não lavar a garrafa corretamente?

De acordo com a mesma fonte, uma garrafa de aço inoxidável mal higienizada pode apresentar vários problemas:

  • Acumulação de bactérias e microrganismos devido aos restos de saliva, humidade e resíduos orgânicos.
  • Aparecimento de maus odores e alteração do sabor da água.
  • Formação de biofilme, uma película viscosa composta por bactérias que adere às superfícies.
  • Deterioração de componentes como a tampa ou as juntas de silicone quando a limpeza não é feita em profundidade.
Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Cinco erros que deve evitar

Há alguns erros muito frequentes na lavagem destas garrafas que podem impedir uma limpeza eficaz.

1. Passar apenas por água

Enxaguar rapidamente a garrafa não elimina os resíduos orgânicos nem outros vestígios que favorecem a proliferação de microrganismos.

2. Não desmontar todas as peças

A tampa, as juntas de silicone, as roscas e eventuais palhinhas também acumulam sujidade e devem ser limpas separadamente.

3. Não utilizar uma escova adequada

Segundo a imprensa espanhola, apenas água e detergente nem sempre chegam para remover os resíduos acumulados nas paredes e no fundo da garrafa. Uma escova própria facilita uma limpeza mais profunda.

4. Fechar a garrafa ainda húmida

Guardar a garrafa antes de secar completamente cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias e maus odores.

5. Esperar que apareça mau cheiro

Quando a garrafa começa a cheirar mal, normalmente já existe acumulação de resíduos orgânicos, bactérias ou minerais presentes na água.

Como lavar corretamente uma garrafa de aço inoxidável

Benefícios exclusivos?
TORNE-SE PREMIUM

Os especialistas citados pelo El Pais recomendam lavar a garrafa diariamente, idealmente após cada utilização. Caso não seja possível, a limpeza deve ser feita pelo menos duas vezes por semana.

O processo recomendado é simples:

  • Desmonte todas as peças removíveis, incluindo tampa e palhinha.
  • Passe a garrafa por água quente.
  • Lave o interior com água, detergente da loiça e uma escova própria, certificando-se de que alcança o fundo e todas as paredes.
  • Limpe cuidadosamente a tampa e as juntas de silicone.
  • Enxague abundantemente para eliminar qualquer resíduo de detergente.
  • Deixe secar completamente com a garrafa aberta e todos os acessórios separados antes de voltar a utilizá-la.

A escova faz a diferença

Segundo a mesma fonte, uma escova específica para garrafas facilita bastante esta tarefa. As cerdas de nylon permitem remover os resíduos acumulados sem riscar o interior do recipiente, enquanto o cabo comprido ajuda a alcançar facilmente o fundo da garrafa.

Adicione o IOL como fonte preferidaSiga-nos no Google News
Navegue sem anúncios em todos os nossos sites e receba benefícios exclusivos!
TORNE-SE PREMIUM
RELACIONADOS
Parece impossível de acreditar, a garrafa da moda nunca esteve tão barata
Especialistas sem dúvidas: é assim que deve lavar sempre a sua garrafa reutilizável
Como higienizar a garrafa de água térmica sem usar detergentes ou químicos?
Como evitar que jarros, garrafas e copos tombem na máquina de lavar loiça