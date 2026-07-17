Garrafa de água reutilizável? Este erro frequente ajuda a acumular bactérias

Quatro coisas na sua casa que provavelmente não limpa com a frequência que deveria

Cuidado! Estas 13 coisas que tem em casa podem incendiar se não estiverem limpas

7 indícios de que precisa de limpar a sua máquina de lavar roupa

Pela sua saúde, é assim que deve limpar o frigorífico

Como evitar que jarros, garrafas e copos tombem na máquina de lavar loiça

Como higienizar a garrafa de água térmica sem usar detergentes ou químicos?

Especialistas sem dúvidas: é assim que deve lavar sempre a sua garrafa reutilizável

Parece impossível de acreditar, a garrafa da moda nunca esteve tão barata

As garrafas reutilizáveis de aço inoxidável tornaram-se uma escolha muito popular entre a maioria das pessoas, sobretudo no verão, já que são resistentes e mantêm a água fresca durante mais tempo. No entanto, muitas pessoas só as lavam quando começam a sentir maus odores ou depois de vários dias de utilização, um hábito que pode trazer alguns riscos.

De acordo com um artigo do El Pais, uma limpeza inadequada pode favorecer a acumulação de bactérias e outros microrganismos, além de comprometer a higiene da garrafa.

O que pode acontecer se não lavar a garrafa corretamente?

De acordo com a mesma fonte, uma garrafa de aço inoxidável mal higienizada pode apresentar vários problemas:

Acumulação de bactérias e microrganismos devido aos restos de saliva, humidade e resíduos orgânicos.

Aparecimento de maus odores e alteração do sabor da água.

Formação de biofilme, uma película viscosa composta por bactérias que adere às superfícies.

Deterioração de componentes como a tampa ou as juntas de silicone quando a limpeza não é feita em profundidade.

Cinco erros que deve evitar

Há alguns erros muito frequentes na lavagem destas garrafas que podem impedir uma limpeza eficaz.

1. Passar apenas por água

Enxaguar rapidamente a garrafa não elimina os resíduos orgânicos nem outros vestígios que favorecem a proliferação de microrganismos.

2. Não desmontar todas as peças

A tampa, as juntas de silicone, as roscas e eventuais palhinhas também acumulam sujidade e devem ser limpas separadamente.

3. Não utilizar uma escova adequada

Segundo a imprensa espanhola, apenas água e detergente nem sempre chegam para remover os resíduos acumulados nas paredes e no fundo da garrafa. Uma escova própria facilita uma limpeza mais profunda.

4. Fechar a garrafa ainda húmida

Guardar a garrafa antes de secar completamente cria um ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias e maus odores.

5. Esperar que apareça mau cheiro

Quando a garrafa começa a cheirar mal, normalmente já existe acumulação de resíduos orgânicos, bactérias ou minerais presentes na água.

Como lavar corretamente uma garrafa de aço inoxidável

Os especialistas citados pelo El Pais recomendam lavar a garrafa diariamente, idealmente após cada utilização. Caso não seja possível, a limpeza deve ser feita pelo menos duas vezes por semana.

O processo recomendado é simples:

Desmonte todas as peças removíveis, incluindo tampa e palhinha.

Passe a garrafa por água quente.

Lave o interior com água, detergente da loiça e uma escova própria, certificando-se de que alcança o fundo e todas as paredes.

Limpe cuidadosamente a tampa e as juntas de silicone.

Enxague abundantemente para eliminar qualquer resíduo de detergente.

Deixe secar completamente com a garrafa aberta e todos os acessórios separados antes de voltar a utilizá-la.

A escova faz a diferença

Segundo a mesma fonte, uma escova específica para garrafas facilita bastante esta tarefa. As cerdas de nylon permitem remover os resíduos acumulados sem riscar o interior do recipiente, enquanto o cabo comprido ajuda a alcançar facilmente o fundo da garrafa.