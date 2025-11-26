Quase ninguém o faz, mas é essencial: lave a assim a árvore de Natal antes de a montar

Tarefas domésticas que toda a família deve fazer todos os dias antes de sair de casa de manhã

Montar a árvore de Natal é um dos rituais mais esperados de dezembro. Mas há um passo que quase todos ignoramos e que pode fazer toda a diferença, especialmente para quem tem alergias ou problemas respiratórios: lavar a árvore antes de a montar.

A ideia pode parecer estranha à primeira vista, mas faz todo o sentido. Stéphanie de Kort, influencer especializada em dicas domésticas e seguida por mais de 700 mil pessoas no Instagram, publicou recentemente um vídeo que mostra um excelente método para limpar (e a sujidade impressiona!).

No post em que mostra a quantidade de sujidade, pó e resíduos que saem de uma árvore artificial quando lavada, explica como devemos agir.

"Não conseguem imaginar a minha cara quando vi a sujidade que saiu da minha árvore", escreveu a influencer. E a verdade é que tem razão: árvores artificiais acumulam pó, ácaros e outros alergénios durante os 11 meses em que estão guardadas. Mesmo as naturais podem trazer consigo terra, resinas e pequenos insetos.

Como lavar a árvore: é mais fácil do que parece

Stéphanie partilhou um método simples, que qualquer pessoa pode seguir em casa:

1. Molhe bem a árvore ou os ramos

Se tiver banheira, use-a. Se não, a base do chuveiro funciona perfeitamente. Também pode usar uma mangueira no jardim ou no pátio.

2. Aplique um produto de limpeza multiusos em spray

Nada de complicado: um limpa-vidros ou detergente neutro diluído resolve.

3. Deixe atuar 10 minutos

Este tempo permite que o produto solte a sujidade acumulada.

4. Enxagúe com água limpa

Passe bem por água para retirar todo o produto e resíduos.

5. Deixe secar completamente

Pode deixar ao ar livre ou numa divisão ventilada. Só monte quando estiver bem seca.