Como limpar bolor nas juntas dos azulejos sem comprar produtos caros

A humidade típica das casas de banho cria o cenário perfeito para o aparecimento de bolor nos azulejos. Entre o vapor diário e o calcário acumulado, as manchas tornam-se difíceis de remover e, quando não são tratadas a tempo, o bolor instala-se rapidamente nas juntas e nos cantos. Felizmente, não é preciso recorrer a produtos caros: com ingredientes que já tem em casa, é possível resolver o problema de forma prática.

De acordo com o site Vía País, basta preparar uma solução simples e aplicá-la diretamente nos azulejos. O processo é fácil e pode ser feito em poucos minutos:

• Misturar vinagre branco com água quente.

• Aplicar a solução nos azulejos com um pano ou pulverizador.

• Nas áreas com mais bolor, polvilhar bicarbonato de sódio.

• Esfregar suavemente com movimentos circulares usando uma esponja, um pano ou uma escova de dentes velha.

• Enxaguar bem.

• Secar completamente.

• Opcional: adicionar algumas gotas de limão ou óleo essencial de lavanda para um aroma fresco.

Para garantir que os azulejos se mantêm impecáveis ao longo do tempo, é recomendável repetir a limpeza semanalmente. Evite utilizar esponjas metálicas, que podem riscar a superfície, e aproveite a mesma mistura para limpar o chuveiro, as torneiras e até os azulejos da cozinha.