Nódoas no sofá: um pesadelo do qual acordamos com pouco mais de 1 euro na Mercadona

As nódoas no sofá podem ser um verdadeiro pesadelo doméstico, mas há uma solução simples, eficaz e barata. Um produto à venda na Mercadona promete remover manchas de tecido por menos de dois euros — e já está a conquistar os consumidores.

Joana Lopes
Hoje às 09:00
Sofá
Sofá
Quem nunca entornou algo no sofá e ficou com uma nódoa difícil de remover? Ou viu o tapete manchado depois de um descuido? Até os bancos do carro não escapam — é comum ficarem marcados, e a tentativa de limpeza nem sempre corre bem.

A pensar nesses momentos, a criadora de conteúdos @cristianapereiralk partilhou no Instagram o produto que mais lhe recomendaram para eliminar as nódoas do sofá e que, segundo ela, atua de forma rápida e eficaz: o Limpa carpetes e tapetes, da Mercadona, que custa apenas 1,75 euros.

De acordo com a criadora, este spray facilita a remoção de manchas difíceis, devolvendo o aspeto limpo e cuidado não só aos sofás, mas também aos tapetes e bancos de automóveis.

Veja as diferenças:

