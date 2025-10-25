Nódoas no sofá: um pesadelo do qual acordamos com pouco mais de 1 euro na Mercadona

Nunca mais se incomode com nódoas fora de casa – leve este produto do LIDL na carteira

Quem nunca entornou algo no sofá e ficou com uma nódoa difícil de remover? Ou viu o tapete manchado depois de um descuido? Até os bancos do carro não escapam — é comum ficarem marcados, e a tentativa de limpeza nem sempre corre bem.

A pensar nesses momentos, a criadora de conteúdos @cristianapereiralk partilhou no Instagram o produto que mais lhe recomendaram para eliminar as nódoas do sofá e que, segundo ela, atua de forma rápida e eficaz: o Limpa carpetes e tapetes, da Mercadona, que custa apenas 1,75 euros.

De acordo com a criadora, este spray facilita a remoção de manchas difíceis, devolvendo o aspeto limpo e cuidado não só aos sofás, mas também aos tapetes e bancos de automóveis.

Veja as diferenças: