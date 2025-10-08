Facebook Instagram
Como limpar a gordura dos filtros do exaustor em apenas 5 minutos e sem esfregar

A acumulação de gordura nos filtros, resultado natural do uso diário, é um dos problemas mais comuns

Manter o exaustor da cozinha limpo é fundamental não apenas para garantir o seu bom funcionamento, mas também para preservar um ambiente saudável durante a preparação das refeições. A acumulação de gordura nos filtros, resultado natural do uso diário, é um dos problemas mais comuns — e também um dos mais ignorados. Além de comprometer a eficiência do equipamento, essa gordura pode, em casos extremos, aumentar o risco de incêndio.

Com o tempo, a sujidade impregnada torna-se cada vez mais difícil de remover. No entanto, segundo o jornal espanhol El Confidencial, existe um método simples, rápido e eficaz que permite resolver o problema em apenas cinco minutos — e sem necessidade de esfregar.

A técnica, que combina o uso de papel de alumínio com cristais de soda (disponíveis em lojas como a Leroy Merlin), é surpreendentemente eficaz na eliminação até das camadas de gordura mais resistentes. O processo é fácil de executar e requer apenas alguns passos:

  1. Forre o lava-loiça com papel de alumínio, mantendo o lado brilhante virado para cima;
  2. Encha o lava-loiça com água morna e adicione uma chávena de cristais de soda;
  3. Mergulhe os filtros do exaustor nesta solução durante cerca de cinco minutos.

Durante este tempo, ocorre uma reação química entre os cristais de soda e o alumínio, que dissolve a gordura e a faz aderir ao papel. Quando os filtros são retirados, a sujidade desaparece quase por completo, sem esforço e sem necessidade de esfregar.

De acordo com o mesmo artigo, os cristais de soda são conhecidos pelas suas propriedades desengordurantes e são amplamente utilizados na limpeza doméstica. Além de removerem gordura, podem também ser aplicados para desentupir canos, eliminar manchas difíceis ou higienizar eletrodomésticos, como máquinas de lavar roupa. Biodegradáveis e seguros para o meio ambiente, representam ainda uma alternativa sustentável e económica aos produtos químicos mais agressivos.

