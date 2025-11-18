Facebook Instagram
Dicas

Este método rápido e económico vai deixar o seu sofá como novo em 15 minutos

Limpar o sofá nunca foi tão fácil e económico. Com esta receita caseira consegue deixá-lo como novo em tempo recorde
IOL
Há 1h e 23min
Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre

Limpar o sofá pode transformar-se numa tarefa assustadora. A maioria das pessoas recorre a aparelhos caros ou produtos específicos que pesam no orçamento familiar. Mas existe uma solução caseira, partilhada pela página Bésame, que consegue remover até as manchas mais difíceis de gordura, sujidade ou tinta, usando apenas produtos que já tem em casa.

Este truque simples devolve ao sofá o aspeto de novo em poucos minutos, sem necessidade de investir em equipamentos profissionais ou produtos químicos agressivos. Para isso basta seguir estes passos:

  1. Num recipiente, combine uma chávena de água morna, uma colher de sopa de vinagre branco e uma colher de chá de detergente líquido neutro ou liquido da louça.
  2. Espalhe a mistura na área mais suja, com a ajuda de um pano limpo ou de uma esponja, garantindo que não encharca demasiado para evitar problemas com o enchimento do sofá.
  3. Deixe atuar, 15 minutos são suficientes para que o vinagre e o detergente dissolvam a sujidade acumulada.
  4. Passado esse tempo, limpe a zona com outro pano húmido para remover o produto.
  5. Deixe o sofá secar ao ar livre, de preferência, ou num local onde apanhe sol.

 

RELACIONADOS
Este aspirador remove manchas de sofás e carpetes e está ao preço mais baixo de sempre
Nódoas no sofá: um pesadelo do qual acordamos com pouco mais de 1 euro na Mercadona
Riscos de caneta no sofá? Influencer mostra truque surpreendente que resolve o problema
Especialistas alertam para os riscos de técnica para lavar sofás que ficou viral no TikTok
Mais Vistos
00:12:55
Secret Story
Concorrentes partilham histórias delicadas e esta foi a reação de Pedro Jorge à de Marisa
tvi
00:03:47
Secret Story
Pedro Jorge revoltado com os colegas: «Dizer que a miúda só tem o 4º ano...»
tvi
00:04:24
Secret Story
Tensão máxima. Dylan e Fábio entram em choque: «Tenho as pernas a tremer»
tvi
00:02:00
Secret Story
Alerta avião na casa do Secret Story: E Liliana parece saber para quem é dirigido
tvi
Destaques IOL
Castelo mágico
Esqueça as vilas francesas e suíças: o castelo mágico de Natal desta cidade portuguesa é um sonho
Opiniao
OPINIÃO I Protagonismos em promoção: Leandro e Companhia Limitada  
Rendimento extra
Aos 41 anos e sem dinheiro, começou a revender roupa usada e hoje lucra milhões: "Não é preciso muito dinheiro para começar"
Loja
Rival nórdica da IKEA abre mais uma loja gigante em Portugal. Há descontos até 75% e um presente de 20 euros
Mais Lidas
Famosos
"Não está magro. Está esquelético": associado a "doença gravíssima", Zé Lopes tem algo a dizer!
selfie
Historias de amor
Era casado, mas apaixonei-me por outra mulher e larguei tudo: «Percebi tarde demais que fiz a escolha errada»
Sharam Diniz
Aos 34 anos, atriz da TVI está grávida: o anúncio foi feito em lingerie
Taça de Portugal
Benfica: Lukebakio vai cumprir jogo de suspensão diante do Atlético CP
maisfutebol
Mundial Sub-17
Mundial Sub-17: Suíça afasta Irlanda e marca encontro com Portugal
maisfutebol
Guerra na Ucrânia
Uma nuvem de fumo a 1.400 quilómetros da linha da frente. Ucrânia lança um dos ataques mais profundos na Rússia
cnn