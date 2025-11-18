Este método rápido e económico vai deixar o seu sofá como novo em 15 minutos

Limpar o sofá pode transformar-se numa tarefa assustadora. A maioria das pessoas recorre a aparelhos caros ou produtos específicos que pesam no orçamento familiar. Mas existe uma solução caseira, partilhada pela página Bésame, que consegue remover até as manchas mais difíceis de gordura, sujidade ou tinta, usando apenas produtos que já tem em casa.
Este truque simples devolve ao sofá o aspeto de novo em poucos minutos, sem necessidade de investir em equipamentos profissionais ou produtos químicos agressivos. Para isso basta seguir estes passos:
- Num recipiente, combine uma chávena de água morna, uma colher de sopa de vinagre branco e uma colher de chá de detergente líquido neutro ou liquido da louça.
- Espalhe a mistura na área mais suja, com a ajuda de um pano limpo ou de uma esponja, garantindo que não encharca demasiado para evitar problemas com o enchimento do sofá.
- Deixe atuar, 15 minutos são suficientes para que o vinagre e o detergente dissolvam a sujidade acumulada.
- Passado esse tempo, limpe a zona com outro pano húmido para remover o produto.
- Deixe o sofá secar ao ar livre, de preferência, ou num local onde apanhe sol.