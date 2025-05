Tenha muito cuidado com a técnica para lavar sofás que ficou viral no TikTok

Descansar no sofá

Limpar o sofá pode ser um verdadeiro desafio, sobretudo quando o estofo não é removível. Se, recentemente, andou à procura das melhores formas de higienizar este móvel, é provável que tenha encontrado um truque viral no TikTok. No entanto, apesar da popularidade, esta técnica pode ser mais prejudicial do que benéfica.

O método de que falamos envolve o uso de uma cápsula de detergente, água a ferver, um pano e a tampa de uma panela. A sugestão é dissolver completamente a cápsula na água quente, mergulhar o pano na mistura e envolvê-lo em torno da tampa. Em seguida, é recomendado esfregar o sofá com este "dispositivo caseiro".

O problema? Esta técnica apenas espalha o detergente pelo tecido, sem que seja posteriormente removido com água limpa. Como resultado, os resíduos acumulam-se, podendo provocar reações alérgicas e contribuindo para o desgaste das fibras do estofo.

Qual é, então, a forma mais eficaz de limpar o sofá?

Se o revestimento do sofá for amovível, o ideal é colocá-lo na máquina de lavar, utilizando um ciclo delicado e uma dose reduzida de detergente. Caso contrário, recomenda-se o uso de um equipamento específico para limpeza de estofos, como referem os especialistas do site norte-americano House Digest.

No caso de ter entornado líquidos, a primeira medida deve ser absorver o máximo possível logo após o incidente. Depois, pode cobrir a área com bicarbonato de sódio ou pó de talco. Aguarde entre 10 a 30 minutos e aspire.

Manchas escuras podem ser tratadas com água oxigenada, enquanto o bicarbonato de sódio também se revela eficaz no combate a odores desagradáveis.

Para nódoas mais persistentes, o melhor será recorrer a um produto apropriado para a sua remoção.