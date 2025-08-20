Facebook Instagram
Como limpar a ventoinha por dentro sem ter de a abrir

Há vários métodos para deixar a ventoinha limpa sem ter de tirar a grelha
IOL
Ontem às 15:36
Ventoinha Foto Delaney Van, Unsplash
Ventoinha Foto Delaney Van, Unsplash
Esqueça panos e sprays: esta alternativa para limpar os óculos é muito mais prática

A ventoinha é uma salvação nos dias de calor, mas também acumula pó com facilidade. E, ao contrário de outros eletrodomésticos, parece sempre um pesadelo limpá-la, já que tudo o que vemos é a grelha cheia de sujidade e não fazemos ideia de como chegar às pás.

A verdade é que não precisa de arriscar desmontá-la (ou os dedos!) para a manter limpa. Basta recorrer a alguns truques simples, segundo o site El Imparcial.

O truque viral do TikTok

Um método que se tornou popular nas redes sociais é surpreendentemente eficaz e requer apenas três ingredientes comuns.

Como fazer:

  • Prepare uma mistura de vinagre branco, detergente e água morna (partes iguais) e coloque num borrifador.
  • Borrife generosamente na grelha e nas pás da ventoinha.
  • Cubra o aparelho com um saco grande de plástico (um saco do lixo funciona bem) e certifique-se de que não há furos.
  • Ligue a ventoinha durante alguns minutos. O movimento das pás vai espalhar a mistura no interior, soltando o pó acumulado.
  • Desligue e retire o saco — vai notar logo a diferença.

Outras formas práticas de limpar a ventoinha

Se preferir alternativas, pode optar por métodos igualmente eficazes:

  • Aspirador portátil: desligue a ventoinha da corrente e use o bico fino do aspirador para remover o pó preso na grelha e nas aberturas.
  • Pano húmido ou escova macia: se conseguir retirar apenas a proteção exterior, limpe as pás manualmente sem necessidade de desmontar tudo.
  • Solução de limpeza caseira: aplique uma mistura de vinagre, detergente e água morna num pano pouco húmido e passe nas partes acessíveis. Seque logo de seguida com outro pano limpo.
