Como limpar os caixilhos das janelas? Truque do funil está a ficar viral
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Uma dica prática e engenhosa que mostra, mais uma vez, porque amamos a internet
Limpar os caixilhos das janelas é, para muitas pessoas, uma verdadeira dor de cabeça. Por mais que se aspire ou se esfregue, é comum que continuem a ficar restos de poeira e sujidade acumulada nos cantos mais difíceis de alcançar.
No entanto, um truque simples partilhado pela página de Instagram @decorbymaggie promete facilitar, e muito, esta tarefa doméstica.
A ideia é usar apenas um aspirador e um funil. O funil funciona como um guia, ajudando a direcionar a sujidade diretamente para o aspirador, o que permite chegar a zonas estreitas e recantos dos caixilhos que normalmente são difíceis de limpar.
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