Aprenda o truque dos dois dedos para escolher as melancias mais doces e suculentas

Todos já trouxemos para casa uma melancia que parecia madura na banca do mercado ou mercearia, mas que, ao ser aberta, revelou-se pálida, aguada e pouco doce. As dúvidas no momento de escolher a melancia atingem os mais leigos, mas até os mais entendidos. É o caso da jornalista norte-americana especialista em gastronomia, Mackenzie Filson, e que até trabalhou numa mercearia. Num artigo publicado no site The kitchn, confessa que se depara com este problema todos os verões.

Entre tantos truques e recomendações, a jornalista insistiu em encontrar o método mais simples e infalível. Neste artigo, partilha com os leitores as suas conclusões, depois de falar com agricultores e proprietários de mercearias. E nada mais simples do que o truque que deixa ao mundo: a regra dos dois dedos.

Saiba como aplicar o método dos dois dedos para escolher melancia:

O objetivo é medir as riscas na casa da melancia: basta segurar dois dedos juntos ao longo da melancia. Veja se consegue encaixar ambos os dedos na listra verde-escura entre duas riscas brancas. Se conseguir, a sua melancia deverá estar perfeitamente madura.