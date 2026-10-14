Rival da Primark faz a IKEA 'tremer' com cómodas em dois tons de madeira a 29.95 euros

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Há móveis que parecem muito mais caros do que realmente são e estas cómodas da Action são o exemplo perfeito. Com um design moderno, detalhes elegantes e um preço que não chega aos 30 euros, prometem conquistar quem procura dar uma nova vida à decoração da casa sem gastar uma fortuna.

Se andas à procura de ideias para renovar o quarto, organizar a sala ou dar um toque especial à entrada de casa, vale a pena conhecer esta proposta. A grande rival da Primark volta a chamar a atenção com uma peça de mobiliário que alia funcionalidade e estética, numa altura em que os tons naturais e os móveis com inspiração escandinava continuam a conquistar espaço nas tendências de decoração.

Custam menos de 30 euros e têm tudo para conquistar os fãs de decoração

À venda na Action, a cómoda em madeira custa apenas 29,95 euros e mede 70 centímetros de largura, 36 de profundidade e 70 de altura. Um formato compacto que permite aproveitar melhor o espaço, sem abdicar de uma solução de arrumação prática.

O modelo conta com três gavetas espaçosas, ideais para guardar roupa, acessórios ou outros objetos que tendem a acumular-se pela casa. Mas é no visual que esta peça ganha pontos: o relevo subtil de ripas estreitas cria um efeito texturado que lhe dá personalidade, enquanto as pegas douradas acrescentam um toque sofisticado.

O resultado é um móvel de linhas simples, mas com detalhes suficientes para fazer a diferença na decoração. E tudo isto por menos de 30 euros, um valor particularmente apelativo para quem quer dar um ar renovado à casa sem comprometer o orçamento.

Dois tons de madeira para diferentes estilos de decoração

Outro dos trunfos desta cómoda é a possibilidade de escolher entre várias cores. Nas imagens, destacam-se versões em tons de madeira mais escuros e mais claros, duas opções que permitem criar ambientes bastante diferentes.

A madeira mais clara é perfeita para quem gosta de espaços luminosos, de inspiração nórdica, com paredes brancas, tecidos naturais e apontamentos em bege. Já os tons mais escuros podem resultar particularmente bem em divisões com uma decoração mais acolhedora, contrastes marcados e acessórios em dourado ou preto.

A textura canelada das frentes acompanha uma das grandes apostas da decoração contemporânea: móveis com relevo, que acrescentam interesse visual sem precisarem de padrões exuberantes ou de cores demasiado fortes.

É precisamente esta combinação de madeira, linhas minimalistas e pequenos detalhes metálicos que faz com que a cómoda pareça saída de uma loja de decoração bem mais cara.

Fica bem no quarto, na sala ou até na entrada

A versatilidade é outro dos pontos a favor. No quarto, pode servir para organizar peças de roupa, roupa interior ou acessórios. Na sala, funciona como apoio para guardar pequenos objetos e manter o espaço mais arrumado. Já na entrada, pode ser uma solução interessante para aproveitar um canto livre e criar uma zona de arrumação funcional.

Para um resultado ainda mais cuidado, a sugestão passa por combinar a cómoda com um candeeiro de mesa, uma jarra com flores ou alguns livros decorativos. Um espelho por cima do móvel também pode ajudar a criar um pequeno recanto com personalidade, sobretudo em corredores ou entradas mais estreitas.

Se preferires uma decoração mais minimalista, deixa o tampo praticamente livre e aposta apenas num ou dois acessórios. A madeira e o relevo das gavetas já garantem o destaque necessário.

Atenção à capacidade de carga

Apesar do preço convidativo, há um detalhe importante a ter em conta antes de comprar. Segundo a descrição da Action, cada gaveta suporta até três quilos, enquanto o tampo tem uma capacidade máxima de cinco quilos.

Por isso, esta cómoda será mais indicada para arrumação leve e para quem procura uma peça funcional para o dia a dia, em vez de um móvel destinado a suportar objetos particularmente pesados.

Ainda assim, pelo preço, pelas dimensões e pelo design, é uma alternativa a considerar por quem quer organizar a casa e acompanhar as tendências sem fazer um grande investimento.

A 29,95 euros, esta cómoda da Action prova que não é preciso gastar muito para conseguir uma decoração com estilo. Com três gavetas, frentes com relevo e pegas douradas, reúne vários dos detalhes que tornam os móveis de inspiração contemporânea tão apetecíveis. Agora, resta escolher o tom de madeira que melhor combina com a tua casa.