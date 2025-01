Estas são as companhias áreas mais seguras do mundo

Tendo por base critérios como o número de incidentes e a idade da frota, o site AirlineRatings.com, especializado em avaliações de segurança e produtos de companhias aéreas, divulgou recentemente a sua classificação das companhias mais seguras para 2025. A análise inclui 385 empresas e inclui a portuguesa TAP.

A companhia aérea mais segura do mundo em 2025 é a Air New Zealand, vencedora também em 2024 e 2022. Segundo Sharon Petersen, CEO do AirlineRatings.com, “a Air New Zealand possui um histórico de segurança excepcional, sem incidentes graves na era moderna da aviação a jato”. A empresa opera regularmente em condições desafiadoras, como o aeroporto de Queenstown, rodeado por montanhas altas e ventos fortes.

Outro ponto positivo a seu favor: “Os pilotos da Air New Zealand passam por treinos rigorosos em simuladores para lidar com esses desafios”, afirma Petersen, referindo que “o aeroporto de Wellington, conhecido pelos seus ventos intensos, também exige alta expertise dos pilotos”.

Outros artigos:

A Qantas ocupa a segunda posição. Na terceira posição, há um empate entre a Cathay a Pacific, Emirates e Qatar Airways. “Estas companhias obtiveram pontuações idênticas em fatores como idade da frota, habilidade dos pilotos, práticas de segurança e número de incidentes”, explica Petersen.

Já a companhia aérea de baixo custo mais segura, segundo o AirlineRatings.com, é a Hong Kong Express. A empresa não regista incidentes graves.

Para compor o ranking, o site considerou fatores como acidentes fatais recentes, auditorias de órgãos reguladores da aviação, iniciativas de segurança líderes no setor, idade da frota, entre outros. No entanto, o relatório exclui questões como colisões com aves, lesões por turbulência e desvios de rota devido ao clima, “pois considera serem fatores fora do controle das companhias aéreas”.

Consulte os rankings:

As 25 companhias aéreas “full-service” mais seguras para 2025

Air New Zealand

Qantas

Cathay Pacific (empate)

Emirates (empate)

Qatar Airways (empate)

Virgin Australia

Etihad Airways

ANA

EVA Air

Korean Air

Alaska Airlines

Turkish Airlines

TAP Portugal

Hawaiian Airlines

American Airlines

SAS

British Airways

Iberia

Finnair

Lufthansa/Swiss

JAL

Air Canada

Delta Air Lines

Vietnam Airlines

United Airlines



As 25 companhias aéreas “low-cost” mais seguras para 2025

Hong Kong Express

Jetstar Group

Ryanair

easyJet

Frontier Airlines

AirAsia

Wizz Air

VietJet Air

Southwest Airlines

Volaris

flydubai

Norwegian

Vueling

Jet2

Sun Country Airlines

WestJet

JetBlue Airways

Air Arabia

IndiGo

Eurowings

Allegiant Air

Cebu Pacific

ZipAir

SKY Airline

Air Baltic

Este artigo foi escrito no âmbito da colaboração com o Link to Leaders