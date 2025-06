Abriu mais um complexo de piscinas incrível. E fica mesmo ao lado de Lisboa

O verão chegou em força e, com ele, a vontade de encontrar o lugar perfeito para nos refrescarmos nos dias quentes. Hoje abriu ao público o Salina Splash, o mais recente complexo de piscinas da Moita.

Este espaço, pensado para toda a família, oferece piscinas para todas as idades, amplas zonas de relvado, sombra natural e um ambiente descontraído. É ideal para passar o dia em família, fazer piqueniques enquanto dão uns mergulhos na piscina. O espaço também oferece uma zona de snacks, gelados e bebidas frescas.

O Salina Splash funciona:

Dias úteis das 10h00 às 19h00

Fins de semana e feriados das 09h30 às 19h00

Os escorregas encerram às 18h15 e as piscinas às 18h30.

As manhãs dos dias úteis, entre as 09h30 e as 11h30, são reservadas para grupos escolares, IPSS e outras instituições, mediante marcação prévia.

E há boas notícias para as famílias: a entrada é gratuita para crianças até aos 4 anos. Se procura um sítio divertido, seguro e para aproveitar este verão em família, o Salina Splash pode ser o destino ideal.