A nova "pérola de luxo" da Europa fica em Portugal e tem uma mansão exclusiva que está a encantar os estrangeiros: mostramos porquê

Entre os pinheiros, as dunas e a proximidade do Atlântico, a Comporta tem vindo a afirmar-se como um dos destinos mais cobiçados por quem procura privacidade, natureza e luxo em Portugal. E há casas que ajudam a perceber porquê. Uma delas está anunciada por 5,95 milhões de euros e foi recentemente destacada nas redes sociais por uma agente imobiliária norte-americana que se dedica ao mercado português.

Erin Charlotte partilhou um vídeo em que apresenta uma moradia contemporânea no Carvalhal, concelho de Grândola. A propriedade reúne vários dos atributos associados ao imobiliário de luxo: arquitetura de linhas modernas, espaços amplos, ligação ao exterior e uma envolvente marcada pela tranquilidade.

O preço, porém, não é para todas as carteiras: são 5,95 milhões de euros por uma casa com seis quartos, inserida no exclusivo condomínio La Réserve.

Uma casa de sonho no coração da Comporta

A moradia fica junto ao campo de golfe Dunas, no Carvalhal, e está implantada num terreno com cerca de 2242 metros quadrados. De acordo com o anúncio da Portugal Sotheby’s International Realty, a propriedade dispõe de aproximadamente 604 metros quadrados de área bruta de construção, distribuídos entre o piso principal e um piso inferior.

No vídeo, Erin Charlotte destaca sobretudo a luminosidade e a sensação de amplitude dos interiores. A sala de estar é um dos pontos fortes da casa, com um pé-direito de 4,5 metros que reforça a entrada de luz natural e a dimensão do espaço.

A divisão abre-se para um terraço de 66 metros quadrados, equipado com cozinha exterior e vista para a piscina. É uma extensão natural da área social, pensada para refeições ao ar livre e longos dias de verão, num cenário em que a arquitetura procura integrar-se na paisagem.

No exterior, a propriedade conta com uma piscina aquecida de água salgada, sauna e zona de churrasco. A casa dispõe ainda de uma área de hóspedes independente, com dois quartos, destinada a receber familiares e amigos com maior privacidade.

Seis quartos, cinema e ginásio: o luxo está nos detalhes

A oferta não se fica pelas áreas exteriores. A moradia inclui seis quartos e sete casas de banho, além de espaços complementares que reforçam a ideia de uma residência concebida para desfrutar sem sair de casa.

Entre as comodidades destacam-se uma sala de cinema, um ginásio e uma garagem. A configuração inclui ainda três suítes no piso principal e uma quarta suíte no piso inferior, segundo a descrição partilhada pela agente imobiliária.

A localização é outro dos argumentos. A moradia está inserida no condomínio La Réserve, no Carvalhal, junto ao campo de golfe Dunas e a poucos minutos de carro das praias da região. A proximidade da aldeia permite também aceder a serviços e comércio sem abdicar de um ambiente mais reservado.

É precisamente essa combinação que Erin Charlotte sublinha na publicação: mais do que a dimensão da casa ou a lista de comodidades, é a tranquilidade que torna a experiência especial. O som dos pássaros, a vegetação envolvente e a sensação de isolamento são apresentados como parte essencial do estilo de vida associado à Comporta.

A Comporta está cada vez mais no radar internacional

A moradia é também um retrato de um destino que tem vindo a ganhar visibilidade junto do mercado imobiliário de luxo. Frequentemente apelidada de «Hamptons da Europa», numa comparação informal com a conhecida região costeira de Nova Iorque, a Comporta distingue-se pela paisagem natural, pelas praias extensas e por um desenvolvimento que procura preservar a identidade da região.

A proximidade de Lisboa, a cerca de hora e meia de carro, é outra vantagem para quem procura uma segunda residência longe da agitação urbana, mas sem ficar demasiado distante da capital.

O interesse internacional reflete-se também em novos projetos. O grupo Six Senses anunciou a abertura de um empreendimento na Comporta para 2028, com alojamentos turísticos, spa e residências privadas, integrado numa propriedade de cerca de 400 hectares em Pinheirinho, onde uma parte significativa da área será mantida como reserva natural.

Num território em que a paisagem e a proximidade da natureza são parte central do apelo, a exclusividade ganha um peso particular. A oferta de propriedades de luxo combina, assim, a procura de conforto com a possibilidade de viver num ambiente mais discreto.

A casa apresentada por Erin Charlotte é um exemplo dessa tendência: uma moradia contemporânea que junta piscina, sauna, cinema, espaços de convívio e uma localização privilegiada numa das zonas mais procuradas da costa alentejana.

Por 5,95 milhões de euros, o comprador leva mais do que uma casa de seis quartos: leva a promessa de privacidade e de uma vida tranquila na Comporta. Um estilo de vida desejado por muitos, mas acessível a muito poucos.