Esqueça as compotas de supermercado: esta versão caseira tem menos calorias

Para muitos, a compota é indispensável à hora do pequeno-almoço ou do lanche. No entanto, as versões industriais disponíveis nos supermercados costumam apresentar um ponto fraco: o excesso de açúcar e a presença de conservantes.
O site El Cronista partilhou uma receita mais nutritiva que tem vindo a ganhar popularidade: a compota feita com sementes de chia. Além de dispensar açúcar refinado, este preparado preserva o sabor da fruta e acrescenta benefícios extra para a saúde.
Segundo especialistas em nutrição, a chia é considerada um “superalimento”, graças à sua riqueza em fibra, proteínas, minerais e ácidos gordos ómega-3. Entre as principais vantagens estão a melhoria da digestão, a regulação da glicose no sangue e a contribuição para a saúde cardiovascular.
Ingredientes necessários
- 250 g de fruta fresca ou congelada (morangos, framboesas, mirtilos ou semelhantes)
- 2 colheres de sopa de sumo de limão
- 3 colheres de sopa de sementes de chia
- Adoçante natural a gosto (opcional: mel, xarope de ácer ou stevia)
Como preparar a compota de chia
- Lavar e cortar a fruta escolhida.
- Colocar num tacho e cozinhar em lume médio durante 5 minutos, mexendo até soltar o sumo.
- Adicionar o sumo de limão e esmagar a fruta com um garfo, ajustando a textura.
- Deixar cozinhar mais 5 minutos em lume brando para amolecer totalmente.
- Retirar do lume e misturar as sementes de chia.
- Acrescentar o adoçante, se desejado, e envolver bem.
- Deixar repousar 30 minutos para que a mistura adquira consistência.
- Guardar em frasco de vidro hermético, arrefecer e conservar no frigorífico (até 7 dias).
Com cerca de 45 calorias por porção, esta versão saudável da compota promete conquistar quem procura opções mais equilibradas, sem abdicar do prazer de um doce natural.