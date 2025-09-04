Esqueça as compotas de supermercado: esta versão caseira tem menos calorias

Sempre focada na saúde e controlo de peso, este é dos jantares preferidos de Cristina Ferreira

Para muitos, a compota é indispensável à hora do pequeno-almoço ou do lanche.​​​​​​ No entanto, as versões industriais disponíveis nos supermercados costumam apresentar um ponto fraco: o excesso de açúcar e a presença de conservantes.

O site El Cronista partilhou uma receita mais nutritiva que tem vindo a ganhar popularidade: a compota feita com sementes de chia. Além de dispensar açúcar refinado, este preparado preserva o sabor da fruta e acrescenta benefícios extra para a saúde.

Segundo especialistas em nutrição, a chia é considerada um “superalimento”, graças à sua riqueza em fibra, proteínas, minerais e ácidos gordos ómega-3. Entre as principais vantagens estão a melhoria da digestão, a regulação da glicose no sangue e a contribuição para a saúde cardiovascular.

Ingredientes necessários

250 g de fruta fresca ou congelada (morangos, framboesas, mirtilos ou semelhantes)

2 colheres de sopa de sumo de limão

3 colheres de sopa de sementes de chia

Adoçante natural a gosto (opcional: mel, xarope de ácer ou stevia)

Como preparar a compota de chia

Lavar e cortar a fruta escolhida. Colocar num tacho e cozinhar em lume médio durante 5 minutos, mexendo até soltar o sumo. Adicionar o sumo de limão e esmagar a fruta com um garfo, ajustando a textura. Deixar cozinhar mais 5 minutos em lume brando para amolecer totalmente. Retirar do lume e misturar as sementes de chia. Acrescentar o adoçante, se desejado, e envolver bem. Deixar repousar 30 minutos para que a mistura adquira consistência. Guardar em frasco de vidro hermético, arrefecer e conservar no frigorífico (até 7 dias).

Com cerca de 45 calorias por porção, esta versão saudável da compota promete conquistar quem procura opções mais equilibradas, sem abdicar do prazer de um doce natural.