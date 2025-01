Vai comprar casa? 5 questões a ter em conta

Viu um imóvel que cumpre os seus requisitos? Embora possa estar perante uma excelente oportunidade, não ceda a impulsos na hora de comprar a sua casa de sonho. A compra de uma casa envolve bastante esforço financeiro e, por isso, deve garantir que está perante um investimento seguro. Logo, não se precipite.

Neste artigo, conheça cinco coisas a considerar quando pensa em comprar casa.

1 – Tenha atenção aos detalhes da casa que quer comprar

Existem muitas casas colocadas à venda com uma boa aparência, pois foram recentemente pintadas ou levaram pequenas obras de remodelação. No entanto, por trás dos aspetos mais recentes, pode encontrar detalhes que indicam problemas futuros.

Dito isto, quando for visitar a casa, procure fissuras, manchas ou humidade nos tetos e paredes. Este tipo de pormenor pode indicar infiltrações passadas ou problemas estruturais que vão originar reparações dispendiosas a longo prazo.

Contudo, não fique por aqui. Faça uma verificação das instalações técnicas, testando torneiras, interruptores e tomadas. Lembre-se que a substituição da canalização ou do sistema elétrico pode ter um custo adicional significativo.

2 – Pense no seu conforto e peça o certificado energético

Antes de comprar uma casa deve garantir que a mesma será confortável em qualquer estação do ano. Além disso, se esta tiver uma boa certificação energética pode poupar bastante dinheiro ao longo dos anos.

Peça o certificado energético, além de ficar a saber qual o consumo da habitação se pode poupar, dá-lhe benefícios fiscais e até acesso a condições de financiamento com bonificação, se cumprir com os critérios exigidos.

3 – Analise com calma toda a documentação do imóvel

É fundamental que antes de se comprometer com a compra de uma casa, analise se todos os documentos do imóvel estão legais e livres de problemas. Assim, confirme a certidão do registo predial, a caderneta predial e a licença de utilização. Quanto a dívidas, certifique-se que não existem ónus, penhoras, irregularidades associadas à casa, se não existem dívidas de IMI ou encargos de condomínio em atraso.

Para que as dívidas passadas não fiquem a seu cargo, solicite uma declaração que o isente de qualquer dívida anterior à realização da escritura.

4 – Tenha a certeza de que a casa tem a localização certa para si e para a sua família

Uma casa ideal deve cumprir vários requisitos. E a localização é um fator muito importante, pois tem impacto no seu dia a dia. Desta forma, garanta que o imóvel tem transportes públicos, escolas, hospitais e comércio por perto.

5 - Faça contas a todos os custos com a sua nova habitação

Por último, faça contas a todos os encargos com a sua nova habitação. Ou seja, além do preço da casa, valores associados à aquisição e financiamento, deve avaliar encargos com obras e manutenção, bem como encargos fixos que vai ter, como o pagamento do IMI, taxas de condomínio, e outras despesas associadas ao seu imóvel.

Embora pedir uma avaliação profissional detalhada possa ter um custo, esta é uma ajuda fundamental para garantir a segurança e qualidade do seu investimento.

Nota: Durante o processo, se encontrar dificuldades, procure ajuda especializada de um agente imobiliário, de um construtor ou arquiteto, e de um intermediário de crédito experiente.