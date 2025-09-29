Comprar casa em leilões: 9 cuidados a ter

Comprar casa em leilões pode parecer uma oportunidade de ouro. Os preços chegam a ser 50% mais baixos do que no mercado tradicional e a oferta é variada. Mas os riscos são reais: dívidas escondidas, imóveis ocupados e prazos apertados.

Estes 9 cuidados ajudam a transformar a compra num bom negócio.

1 - Conheça as modalidades para comprar casa em leilões

Nem todos os leilões funcionam da mesma forma. O leilão eletrónico, através de plataformas como o Portal das Finanças ou e-leilões, é o mais comum.

Se não houver propostas válidas, o processo pode seguir por carta fechada. Existe ainda a negociação particular, feita diretamente com interessados, e a tradicional hasta pública em tribunal, presencial.

2 - Entenda os prazos de pagamento

Após vencer um leilão, o prazo para pagar é curto: em regra, 15 dias úteis para entregar o valor total. Em algumas modalidades pode estender-se até 30 dias, mas raramente mais. Sem liquidez ou crédito pré-aprovado, o comprador perde a casa e a caução. Este é um dos riscos mais frequentes, que apanha muitos compradores desprevenidos.

3 - Analise bem a documentação

Antes de licitar, consulte a certidão predial, que revela penhoras ou hipotecas, e a caderneta predial urbana, que confirma o valor patrimonial. O certificado energético também é obrigatório e indica consumos futuros. Estes documentos custam dinheiro, mas evitam surpresas.

4 - Visite o imóvel sempre que possível

Comprar casa em leilões sem visitar o imóvel é arriscado. Fotos podem esconder problemas de estrutura, infiltrações ou ocupantes. Avalie ainda a localização, acessos e serviços próximos. A envolvente pesa tanto como o estado do imóvel.

5 - Prepare o financiamento com antecedência

Os prazos são demasiado curtos para tratar do crédito depois da compra. Por isso, peça a pré-aprovação do seu crédito habitação antes de licitar. Desta forma, garante que pode cumprir o pagamento sem perder a caução ou arriscar sanções.

6 - Verifique dívidas e encargos associados

Muitos imóveis leiloados trazem dívidas fiscais ou de condomínio. Estas responsabilidades passam automaticamente para o novo dono. Existe ainda o direito de remição: os herdeiros podem recuperar a casa mesmo após a licitação, pagando o mesmo valor.

7 - Defina um limite e respeite-o

A pressão de um leilão pode levar a gastar mais do que devia. Defina o seu teto máximo e não o ultrapasse. Licitar de forma emocional é um dos erros mais comuns e transforma um bom negócio num negócio ruinoso.

8 - Calcule todos os custos extra

Ao preço do leilão somam-se impostos (IMT e Imposto do Selo), escritura, registos e possíveis obras. Sem esta conta completa, pode pagar mais do que num negócio tradicional. Planeie cada despesa com antecedência.

9 - Não se inscreva em leilões a mais

Se ganhar mais do que um leilão e não tiver capacidade financeira, pode ficar impedido de participar em futuros processos. A inscrição deve ser feita com prudência, apenas em imóveis realmente interessantes e dentro do seu orçamento.