Vai comprar casa? 7 pontos que deve verificar antes de decidir

Comprar casa exige mais do que encontrar um imóvel com a localização e o preço certos. Uma habitação aparentemente bem conservada pode esconder problemas que só se revelam depois da mudança e obrigam a despesas inesperadas.

Por isso, antes de tomar uma decisão, aproveite a visita para observar alguns detalhes e testar o que for possível. Há sete pontos que merecem especial atenção na hora de comprar casa.

1 – Manchas nas paredes e cheiros suspeitos

Observe os tetos, cantos e zonas próximas das janelas. Manchas, tinta a descascar ou bolhas podem indicar problemas de humidade. Esteja também atento a cheiros persistentes, como mofo ou esgoto. Se encontrar áreas recentemente pintadas, pergunte se foram realizadas reparações e porquê.

2 – Fissuras e pavimentos irregulares

Nem todas as fissuras representam problemas graves. Contudo, rachas extensas ou que acompanham diferentes elementos da construção justificam uma avaliação especializada. Caminhe pelas divisões e verifique se o pavimento apresenta desníveis, peças levantadas ou zonas que parecem ceder quando pisa.

3 – Janelas e portas que não fecham corretamente

Abra e feche portas e janelas para confirmar que funcionam sem dificuldade. Verifique o estado da caixilharia e a vedação das janelas. Um isolamento deficiente pode aumentar os gastos com aquecimento e arrefecimento, piorando a eficiência energética da casa. Feche também as janelas para perceber quanto ruído exterior entra na habitação.

4 - Pressão da água e problemas de escoamento

Teste várias torneiras para perceber se existe pressão suficiente e se a água escoa normalmente. Procure fugas junto às ligações e debaixo dos lavatórios. Aproveite para descarregar os autoclismos e confirmar o funcionamento.

5 – Tomadas e interruptores danificados

Experimente alguns interruptores e tomadas em diferentes divisões, utilizando, por exemplo, um carregador de telemóvel. Esteja atento a componentes soltos, fios expostos ou sinais de aquecimento. Qualquer anomalia deve ser esclarecida antes da compra.

6 – Cozinha e casas de banho com sinais de desgaste

Estas divisões estão particularmente expostas à humidade. Observe as juntas, os revestimentos, os móveis e as zonas próximas das canalizações. Confirme também o estado e o funcionamento dos equipamentos incluídos na venda.

7 – Varandas e terraços em mau estado

Se existirem espaços exteriores, procure fissuras, juntas deterioradas e sinais de acumulação de água. Verifique ainda se as guardas estão firmes e se existem indícios de infiltrações junto às paredes.

Encontrou problemas? Avalie os custos antes de avançar

Detetar uma anomalia não significa necessariamente desistir do negócio. Registe os problemas, peça esclarecimentos ao vendedor e procure perceber quanto custaria resolvê-los.

Se existirem fissuras preocupantes, infiltrações ou dúvidas sobre o estado da construção, considere uma vistoria realizada por um profissional qualificado.

Idealmente, esta inspeção deve acontecer antes de assumir um compromisso definitivo. Assim, poderá decidir se o preço pedido compensa os riscos e as intervenções necessárias.