Compras online: Os cuidados que deve ter

Se tem por hábito fazer compras online já se deve ter deparado com algumas situações em que teve algumas dúvidas sobre a fiabilidade das ofertas. Muitas das burlas e fraudes até podem ser facilmente identificáveis, mas a verdade é que se tornam cada vez mais complexas e frequentes. Como é que se pode precaver, então, para não ser enganado quando faz compras através da Internet?

Antes de comprar

Antes de comprar, o melhor é começar por estar atento às letras pequenas, ou seja, leia os termos e condições e as políticas de privacidade. Para confirmar a veracidade da loja, também é importante consultar as informações disponíveis sobre a empresa ou o vendedor, nomeadamente o registo comercial e o número de identificação fiscal. Estes dados são obrigatórios e que têm de constar no site, por isso se não os encontrar, é preferível não realizar a compra.

Confira sempre também quais são os termos de venda e as políticas de devolução. Saiba que, se a sua comprar for feita online dentro da União Europeia, tem sempre 14 dias para devolver o seu artigo, sem ter de dar qualquer justificação: é o direito ao arrependimento.

E não se esqueça de comparar preços. Os sites comparadores de preços são uma ferramenta que o pode ajudar. Por exemplo, o site www.kantokusta.pt é um dos sites comparadores mais utilizados em Portugal.

Na hora de pagar

Chegado o momento do pagamento, verifique se há despesas adicionais, como taxas ou custos de envio, para evitar surpresas desagradáveis. Por exemplo, numa compra feita dentro da União Europeia, não paga direitos alfandegários, mas o mesmo pode não acontecer quando faz compras em países como os EUA ou o Canadá.

Confirme sempre que está a utilizar uma rede de internet segura e que o site da loja é de confiança. Para isso, verifique a barra de endereço: se o site for realmente seguro estará acompanhado do desenho de um cadeado.

Mesmo que o site seja fidedigno, opte por métodos de pagamento como Paypal, Mb Way ou cartões virtuais MBnet. Assim, não precisa de fornecer os dados do seu cartão ao vendedor, o que torna a compra mais segura e garante que os seus dados não são utilizados para outros fins, numa eventual falha de segurança.

Depois da compra

Depois de realizar a compra, guarde todos os comprovativos de pagamento. Após uma compra online, o vendedor deve enviar a fatura em formato digital. Por isso, assim como faz com as faturas em papel, é importante manter a informação sobre o vendedor e a transação.

No caso de não receber a fatura no formato digital, faça uma captura de ecrã dos dados da operação e mantenha-se atento ao seu extrato bancário. Se suspeitar de fraude, entre em contacto com o seu banco.

E pense em dar feedback da sua experiência, com vista a ajudar outros consumidores a saber se o site e a loja em questão são seguros ou não. A avaliação dos clientes é importante para vendedores e consumidores.

Depois de reunir todas estas dicas, não se esqueça: estabeleça um orçamento para não acabar a gastar mais do que devia.